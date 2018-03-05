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Оскар-2018. Полный список победителей

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Оскар-2018. Полный список победителей

4 марта на 90-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров за достижения в 2017 году.

Церемонию вручения кинопремии Оскар-2018, как и в прошлом году, провел американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Самое ожидаемое кинособытие года прошло в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения Оскара-2018 собрала звезд первой величины на красной дорожке и продлилась более трех часов. 

 

Оскар-2018. Лучший фильм года

Победитель – Форма воды

Совершенно ожидаемо главную премию вечера получила фантастическая романтическая сказка режиссера Гильермо дель Торо Форма воды. История о любви немой уборщицы и амфибии со сверхспособностями тронула и киноакадемиков.

Кадр из фильма Форма воды

Оскар-2018. Лучший режиссер

Победитель — Гильермо дель Торо (Форма воды)

Режиссер фильма-триумфатора Форма воды Гильермо дель Торо унес домой и еще одну важную статуэтку вечера – как Лучший режиссер. Созданный его неуемной фантазией сказочный мир удостоился Оскара.  

Фото: ЕРА

Оскар-2018. Лучшая главная женская роль

Победитель — Фрэнсис Макдорманд (Три биллборда…)

Фрэнсис Макдорманд получила свой Оскар за роль матери-одиночки Милдред Хейз в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Ранее за свою работу Фрэнсис уже получила Золотой глобус. Актриса развеселила зрителей, споткнувшись на сцене и заявив: «Если я упаду, подымите меня, потому что мне есть что сказать!»

Кадр из фильма Три биллборда...

Оскар-2018. Лучшая главная мужская роль

Победитель — Гэри Олдман (Темные времена)

Убедительность Гэри Олдмана в роли премьера Британии Уинстона Черчилля принесла актеру первую в карьере награду Американской киноакадемии.

Кадр из фильма Темные времена

 

НВ STYLE представляет полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:

Лучший фильм – Форма воды

Лучший режиссер - Гильермо Дель Торо (Форма воды)

Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд (Три билборда...)

• Лучший актер - Гэри Олдман (Темные времена)

Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл (Три билборда…)

Лучший грим и прически – Темные времена

• Лучший дизайн костюмов – Призрачная нить

Лучший документальный полнометражный фильм – Икар

Лучшее сведение звука – Дюнкерк

Лучший звуковой монтаж – Дюнкерк

Лучший художник-постановщик – Форма воды

Лучший фильм на иностранном языке – Фантастическая женщина

Лучшая актриса второго плана – Элисон Джени (Я, Тоня)

Лучший короткометражный анимационный фильм – Дорогой баскетбол

Лучший полнометражный анимационный фильм – Коко

Лучшие визуальные эффекты – Бегущий по лезвию 2049

Лучший монтаж – Дюнкерк

• Лучший документальный короткометражный фильм – Рай – это пробка на 405-м шоссе

Лучший короткометражный игровой фильм – Немой ребенок

Лучший адаптированный сценарий – Зови меня своим именем

• Лучший оригинальный сценарий – Прочь

• Лучший оператор – Бегущий по лезвию 2049

 

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