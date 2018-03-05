Оскар-2018. Полный список победителей

4 марта на 90-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров за достижения в 2017 году.
Церемонию вручения кинопремии Оскар-2018, как и в прошлом году, провел американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Самое ожидаемое кинособытие года прошло в театре Долби в Лос-Анджелесе.
Церемония вручения Оскара-2018 собрала звезд первой величины на красной дорожке и продлилась более трех часов.
Оскар-2018. Лучший фильм года
Победитель – Форма воды
Совершенно ожидаемо главную премию вечера получила фантастическая романтическая сказка режиссера Гильермо дель Торо Форма воды. История о любви немой уборщицы и амфибии со сверхспособностями тронула и киноакадемиков.
Оскар-2018. Лучший режиссер
Победитель — Гильермо дель Торо (Форма воды)
Режиссер фильма-триумфатора Форма воды Гильермо дель Торо унес домой и еще одну важную статуэтку вечера – как Лучший режиссер. Созданный его неуемной фантазией сказочный мир удостоился Оскара.
Оскар-2018. Лучшая главная женская роль
Победитель — Фрэнсис Макдорманд (Три биллборда…)
Фрэнсис Макдорманд получила свой Оскар за роль матери-одиночки Милдред Хейз в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Ранее за свою работу Фрэнсис уже получила Золотой глобус. Актриса развеселила зрителей, споткнувшись на сцене и заявив: «Если я упаду, подымите меня, потому что мне есть что сказать!»
Оскар-2018. Лучшая главная мужская роль
Победитель — Гэри Олдман (Темные времена)
Убедительность Гэри Олдмана в роли премьера Британии Уинстона Черчилля принесла актеру первую в карьере награду Американской киноакадемии.
НВ STYLE представляет полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:
• Лучший фильм – Форма воды
• Лучший режиссер - Гильермо Дель Торо (Форма воды)
• Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд (Три билборда...)
• Лучший актер - Гэри Олдман (Темные времена)
• Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл (Три билборда…)
• Лучший грим и прически – Темные времена
• Лучший дизайн костюмов – Призрачная нить
• Лучший документальный полнометражный фильм – Икар
• Лучшее сведение звука – Дюнкерк
• Лучший звуковой монтаж – Дюнкерк
• Лучший художник-постановщик – Форма воды
• Лучший фильм на иностранном языке – Фантастическая женщина
• Лучшая актриса второго плана – Элисон Джени (Я, Тоня)
• Лучший короткометражный анимационный фильм – Дорогой баскетбол
• Лучший полнометражный анимационный фильм – Коко
• Лучшие визуальные эффекты – Бегущий по лезвию 2049
• Лучший монтаж – Дюнкерк
• Лучший документальный короткометражный фильм – Рай – это пробка на 405-м шоссе
• Лучший короткометражный игровой фильм – Немой ребенок
• Лучший адаптированный сценарий – Зови меня своим именем
• Лучший оригинальный сценарий – Прочь
• Лучший оператор – Бегущий по лезвию 2049
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