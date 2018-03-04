Оскар 2018: онлайн-трансляция

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм. В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы Темные времена, Дюнкерк, Прочь, Леди Берд, Призрачная нить, Секретное досье, Форма воды, а также Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

В целом, больше всего номинаций досталось следующим картинам: Форма воды режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, Дюнкерк Кристофера Нолана - 8 номинаций, фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури режиссера Мартина Макдонаха - 7 номинаций.

С полным списком номинантов на Оскар 2018 можно ознакомиться здесь.

Оскар 2018: прямая трансляция

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.

В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию Оскара 2018 в Украине проведет телеканал Украина. Комментировать церемонию будет ведущий программы Зірковий шлях Александр Скичко. Компанию ему составит звезда информационно-развлекательной программы Ранок з Україною Светлана Катренко. По данным телеканала Украина, вместе с экспертами в мире кино они познакомят украинцев с картинами-номинантами на Оскар, узнают закулисные подробности церемонии, а также расскажут о самых громких скандалах премии за время ее существования.

Онлайн-трансляция Оскара 2018 будет проходить на официальном сайте канала Украина, а также на официальном канале премии в YouTube. НВ также проведет текстовую онлайн-трансляцию Оскара 2018.

Оскар 2018: красная дорожка

Традиционно помимо официальной части церемонии, в рамках Оскара 2018 состоится фееричное дефиле мировых звезд по красной дорожку у театра Долби.

Накрыть Голливудский бульвар красной дорожкой – задание не из легких. Ежегодно команда из лучших специалистов Лос-Анджелеса, в которой насчитывается более 20 человек, всего за несколько суток должна расстелить две тысячи квадратных метров покрытия. При этом, им необходимо не только перенести и разложить огромные рулоны, общий вес которых составляет около 5 тонн, но и замаскировать каждый стык.

В случае, если красная дорожка будет расстелена не равномерно, есть риск того, что во время фееричного действа кто-то из звездных гостей упадет на глазах у миллионов зрителей.

© EPA

© EPA

Оскар 2018: кто будет вручать премии

Церемонию вручения кинопремии Оскар-2018, как и в прошлом году, проведет американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Ранее продюсеры Оскара 2018 Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд назвали имена актеров, которые будут соведущими на церемонии.

В частности, на сцене Оскара 2018 для вручения премий в этом году появятся Сандра Баллок, Хелен Миррен, Мэттью МакКонахи, Люпита Нионго, Виола Дэвис, Лора Дерн, Дженнифер Гарнер, Том Холланд, Кумаил Наньяни, Марго Робби, Эмма Стоун и многие другие. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Оскар 2018: какой будет сцена

Для оформления сцены юбилейного Оскара был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy. Он работает над сценой Оскара уже в шестой раз.

В отличие от прошлогодней сцены, оформленной в стиле ар-деко, в этот раз дизайнер уделил внимание абстракционизму и создал арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой.

Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали. Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна.

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В ожидании онлайн-трансляции Оскара 2018 предлагаем вспомнить 10 интересных оскароносных фильмов прошлых лет на реальных событиях, ознакомиться с неожиданными фактами церемонии, вдохновиться подборкой цитат главных номинантов на Оскар, а также увидеть самые яркие Instagram-фото звезд с церемонии Оскар прошлых лет.

Кроме того, ранее НВ Style проанализировал мнения ведущих кинокритиков о предполагаемых лауреатах Оскара 2018 и сформировал свой прогноз о победителях в основных номинациях.

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