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Опубликовано видео со съемок нового Джокера

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Хоакин Феникс в образе Джокера
кадр из видео

Хоакин Феникс в образе Джокера

Режиссер нового фильма о злодее Джокере Тодд Филипс опубликовал видео, на котором актер Хоакин Феникс позирует в образе главного героя картины.

Об этом передает The Hollywood Reporter.

На видео Хоакин Феникс представлен не в стандартном образе Джокера, к которому привыкли зрители.

Напомним, что фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.

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