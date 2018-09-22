Опубликовано видео со съемок нового Джокера

Режиссер нового фильма о злодее Джокере Тодд Филипс опубликовал видео, на котором актер Хоакин Феникс позирует в образе главного героя картины.

Об этом передает The Hollywood Reporter.

На видео Хоакин Феникс представлен не в стандартном образе Джокера, к которому привыкли зрители.

Напомним, что фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.