Опубликовано видео со съемок нового Джокера

Режиссер нового фильма о злодее Джокере Тодд Филипс опубликовал видео, на котором актер Хоакин Феникс позирует в образе главного героя картины.
Об этом передает The Hollywood Reporter.
На видео Хоакин Феникс представлен не в стандартном образе Джокера, к которому привыкли зрители.
Напомним, что фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.
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