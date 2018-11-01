Опубликовано первое фото со съемок последнего сезона Игры престолов

Журнал Entertainment Weekly опубликовал первое фото со сьемок восьмого, заключительного, сезона сериала Игра престолов.

На снимке – обнимающиеся Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Он был сделан во время съемок в Северной Ирландии.

«Это было беспощадно; сцены, которые пять лет назад мы снимали за один день, теперь занимали пять дней, - рассказал исполнитель роли Сноу Кит Харингтон. - Они хотят, чтобы все было правильно».

Исполнительница роли Дейенерис Эмилия Кларк подтвердила слова коллеги: «Проверка [камер] занимает больше времени, костюмы намного лучше, волосы и макияж немного острее - каждый выбор, каждый диалог, каждое позиция, дает впечатление «это оно». Все чувствуется более интенсивно».

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