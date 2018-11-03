Опубликован трейлер третьего сезона сериала Настоящий детектив

Телеканал HBO опубликовал трейлер нового сезона популярного сериала Настоящий детектив.
Главную роль детектива из Арканзаса Уэйна Хейса в сериале исполнит Махершала Али.
В третьем сезоне главный герой будет расследовать преступление, связанное с исчезновением детей.
Новый сезон выйдет на экраны 19 января.
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