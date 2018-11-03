На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Опубликован трейлер третьего сезона сериала Настоящий детектив

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
кадр из видео

кадр из видео

Телеканал HBO опубликовал трейлер нового сезона популярного сериала Настоящий детектив.

Главную роль детектива из Арканзаса Уэйна Хейса в сериале исполнит Махершала Али.

В третьем сезоне главный герой будет расследовать преступление, связанное с исчезновением детей.

Новый сезон выйдет на экраны 19 января.

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове