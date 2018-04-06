Осовремененная антиутопия. Опубликован трейлер экранизации 451 градуса по Фаренгейту Рэя Брэдбэри

Канал HBO опубликовал трейлер фильма 451 градус по Фаренгейту, снятого по популярному роману Рэя Брэдбери.

Книга 451 градус по Фаренгейту рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом, их чтение наказуемо, а отряды пожарных-огнеметчиков сжигают любые издания.

Так выглядит мир в новой экранизации

Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссером экранизации стал Рамин Бахрани.

Отметим, что в отличие от первой экранизации романа, снятого французским режиссером Франсуа Трюффо в 1966 году, новый трейлер показывает более высокотехнологичный, наполненный гаджетами мир, в котором запрещены бумажные книги.

Кадр из фильма Трюффо

Премьера фильма состоится весной 2018 года.

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