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Осовремененная антиутопия. Опубликован трейлер экранизации 451 градуса по Фаренгейту Рэя Брэдбэри

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Майкл Б. Джордан
Фото: HBO

Майкл Б. Джордан

Канал HBO опубликовал трейлер фильма 451 градус по Фаренгейту, снятого по популярному роману Рэя Брэдбери.

Книга 451 градус по Фаренгейту рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом, их чтение наказуемо, а отряды пожарных-огнеметчиков сжигают любые издания.

 

Так выглядит мир в новой экранизации

Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссером экранизации стал Рамин Бахрани.

Отметим, что в отличие от первой экранизации романа, снятого французским режиссером Франсуа Трюффо в 1966 году, новый трейлер показывает более высокотехнологичный, наполненный гаджетами мир, в котором запрещены бумажные книги.

 

Кадр из фильма Трюффо

Премьера фильма состоится весной 2018 года.

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