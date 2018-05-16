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Опубликован трейлер байопика о Фредди Меркьюри Богемная рапсодия

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Рами Малек в роли Меркьюри
Фото: 20th Century Fox

Рами Малек в роли Меркьюри

Опубликован первый трейлер фильма-байопика о легендарной группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри - Богемная рапсодия (Bohemian Rhapsody).

Исполнителем главной роли стал актер Рами Малек. А премьера фильма, производство которого заняло 12 лет, назначена на начало ноября 2018 года.

Кроме Малека, в картине задействованы актеры Гвилим Ли, Бен Харди и Люси Бойнтон.

Ли сыграет роль гитариста Брайана Мэя, а Харди - барабанщика группы. Бойнтон воплотит подругу Меркьюри Мэри Остин.

Трейлер фильма был впервые показан на CinemaCon в Лас-Вегасе в прошлом месяце.

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