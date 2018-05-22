Украинская фантастика. Опубликован официальный трейлер фильма Бобот и Энергия Вселенной

В сети Интернет опубликован первый официальный трейлер украинского фантастического фильма Бобот и Энергия Вселенной, который выйдет на экраны 30 августа 2018.

По сюжету фильма 12-летний мальчик Вадик заводит дружбу с трансформаторной будкой, которая неожиданно демонстрирует признаки жизни. Приближается катастрофа - в любое время во всех населенных пунктах Земли по непонятным причинам может исчезнуть электроэнергия. Спасать человечество от неминуемого краха приходится трансформаторной будке. Это странное создание не может непосредственно общаться с человеческими существами. Чтобы наладить контакт с окружающими, оно использует заколдованного ворона и смартфоны. Двое приятелей отправляются навстречу серьезным испытаниям, чтобы сразиться со всемогущим Злом и предотвратить катастрофу.

"Создавая Вселенную Бобота, мы хотели показать привычные для нас вещи под другим углом. Например, что трансформатор может быть защитником Земли, а машины для мусора - вовсе не машинами для мусора. Наш фильм - это новая Вселенная, в которую смогут играть наши дети", - говорит режиссер Максим Ксьонда.

Фильм Бобот интересен тем, что полностью, включая спецэффекты, создается в Украине. Такого количества компьютерной графики - более 50% экранного времени - еще не видела ни одна украинская лента за всю историю существования отечественного кинематографа.

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