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Опубликован официальный трейлер фильма Дэдпул 2

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Дэдпул 2 выйдет 17 мая
Фото: 20th Century Fox

Дэдпул 2 выйдет 17 мая

Кинокомпания 20th Century Fox выложила в Сеть официальный трейлер супергеройского фильма Дэдпул 2 (Deadpool 2).

Кроме главного героя в исполнении Райана Рейнольдса в продолжении истории о Дэдпуле можно будет увидеть Кейбла (Джош Бролин), жену Дэдпула Ванессу (Морена Баккарин), водителя такси Допиндера (Каран Сони), а также Сверхзвуковую Боеголовку (Брианна Хилдебранд) и Домино (Зази Битц) и других героев.

Режиссером второй части фильма стал Дэвид Литч (Джон Уик, Атомная блондинка).

Премьера фильма Дэдпул 2 состоится 17 мая 2018 года.

 

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