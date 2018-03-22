Опубликован официальный трейлер фильма Дэдпул 2

Кинокомпания 20th Century Fox выложила в Сеть официальный трейлер супергеройского фильма Дэдпул 2 (Deadpool 2).

Кроме главного героя в исполнении Райана Рейнольдса в продолжении истории о Дэдпуле можно будет увидеть Кейбла (Джош Бролин), жену Дэдпула Ванессу (Морена Баккарин), водителя такси Допиндера (Каран Сони), а также Сверхзвуковую Боеголовку (Брианна Хилдебранд) и Домино (Зази Битц) и других героев.

Режиссером второй части фильма стал Дэвид Литч (Джон Уик, Атомная блондинка).

Премьера фильма Дэдпул 2 состоится 17 мая 2018 года.

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