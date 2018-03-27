Объявлены фильмы-участники шестого киноальманаха Украинская новая волна

12 апреля Национальный центр Александра Довженко выпускает в национальный кинопрокат шестой сборник украинских короткометражных фильмов Украинская новая волна: Runaway.

Премьерный показ состоится 11 апреля в 19:00 в кинотеатре Киев.

Украинская новая волна - это презентация лучших короткометражных фильмов украинских режиссеров-дебютантов текущего года. Проект основан центром Довженко 2012 года и каждый год представляет во всеукраинском прокате лучшие короткометражные дебюты молодых украинских режиссеров, прошедшие селекцию и отмеченные на национальных и международных кинофестивалях.

В Центре анонсируют, что новый сборник расскажет о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, и приходится бежать в воображаемые миры, внутреннюю или внешнюю эмиграцию, безумие или произвол, тишину молчания или невидимость.

Фильмы-участники нынешней Украинской новой волны:

Цапля

Режиссер и автор сценария: Мария Пономарева

В ролях: Наталья Загашева, Андрей Бучко

Пробежка по парку требует правильного дыхания. Пути двух бегунов пересекаются и синхронный вдох становится более, чем дыханием. Когда вдруг бег по парку превращается в гонки, главное - не задохнуться.

Кадр из фильма Цапля

Ма

Режиссер и автор сценария: Мария Стоянова

В ролях: Зинаида Обуховская, Зоя Лактионова

Мама кормит синиц из окна многоэтажки микрорайона Восточный и выращивает айву на даче под Сартаной. Рассказывая о своей нехитрой жизни, женщина снимает на «фотик» ролики для дочери, которая живет в Киеве и которой часто не дозвониться. Чтобы разговор продолжался, она подкармливает свою взрослого ребенка сказками.

MA trailer from Maria Stoianova on Vimeo.

Элювиум - Регенеративное существо

Режиссер и автор сценария: Стас Сантимов

Одинокий человек оказывается в странном отеле, где все заранее спланировано к его прибытию.

Кадр из фильма Елювиум

Дина

Режиссер и автор сценария: Мирослава Клочко

Дина - девочка, которая живет в своем особом мире, в котором есть Птичий человек - невидимый друг, с которым она разделяет свои переживания, а он отвечает игрой на аккордеоне. Но Дина влюблена в совершенно реального соседа, а как раз сегодня у него день рождения. Кажется, Дина настроена действовать решительно.

Кадр из фильма Дина

Фингермэн

Режиссер: Иван Шоха

У каждого из нас были свои детские фантазии. Давайте вернемся в те времена, когда между мебелью протекала лава, а мы были супергероями!

Кадр из фильма Фингермэн

Выпуск 97

Режиссер и автор сценария: Павел Остриков

В ролях: Александр Пожарский, Олеся Островская

В центре сюжета - странный одинокий Роман, который ремонтирует телевизоры и продает на рынке антенны. Однажды он встречает свою одноклассницу, которую не видел более двадцати лет. И теперь он пытается не потерять ее снова.

Graduation`97 Trailer from Eto Samoe Production on Vimeo.

Elektroman

Режиссер: Никита Скоморохов

В ролях: Владимир Кожухов

Необычный ученый "Электрик", решил провести эксперимент, который полностью изменит его жизнь.

Невидимая

Режиссер и автор сценария: Максим Наконечный

В ролях: Дарья Мельник

История молодой учительницы сельской школы. Откровенный и позорный случай, который происходит с ней прямо посреди урока на глазах у всего класса, заставляет ее обратить взор внутрь себя и окунуться вглубь своей травмированной личности. Но сможет ли она теперь овладеть ею?

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