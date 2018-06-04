Одесский международный кинофестиваль представил имиджевый ролик

Начиная с момента создания первой киноленты самым главным для любого фильма является зритель. В прошлом году именно зритель стал центральной фигурой официального имиджа ОМКФ.

В этом году команда ОМКФ и Игорь Стеколенко решили расширить тему, сделав главным героем ролика восприятие. В частности, восприятие человеком образов, которые он видит на экране и которые порождают особенные, уникальные для каждого, эмоции и переживания.

Одесский кинофестиваль с момента своего основания ориентирован в первую очередь на зрительскую аудиторию. Именно это позволило ему стать одним из самых больших зрительских фестивалей в Восточной Европе. Помимо этого, уже много лет подряд посетители показов Международной конкурсной программы определяют фильм-победитель, который получает главную награду ОМКФ - Гран-При.

“Каждый год мы создаем имиджевое видео ОМКФ и это очень вдохновляющий творческий процесс. Мы хотим, чтобы зритель почувствовал те же самые эмоции, в которые он погружается во время просмотра фильма. Это особенная магия, которая влияет на каждого гостя кинопоказов Одесского кинофестиваля, то, что нас объединяет и одновременно воспринимается каждым очень лично. Мы уже во второй раз работаем с Игорем Стеколенко и знаем, что он как никто чувствует атмосферу ОМКФ. Работа с ним - это всегда вдохновляющая колаборация”, - отмечает Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля.