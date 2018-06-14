Стикс Вольфганга Фишера и Вулкан Романа Бондарчука. Одесский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

На пресс-конефереции ОМКФ была объявлена программа 9-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 13 по 21 июля 2018 года.

Из 1011 фильмов, что были представлены для участия в конкурсных программах фестиваля, селекционная комиссия ОМКФ отобрала лучшие фильмы из 19 стран. Они будут бороться за Гран-при ОМКФ - Золотого Дюка - и другие награды Международного конкурса. В Национальной программе заявлено 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов, другие ленты будут представлены позже.

Специальным гостем ОМКФ-2018 станет Наоми Кавасе, обладательница «Золотой камеры» (фильм Сузаку, 1997), обладательница Гран-при Каннского кинофестиваля (Траурный лес, 2007), а в 2013 году она стала первым японским режиссером - членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Программа международного конкурса

В международном конкурсе участвуют 12 полнометражных фильмов из 19 стран:

Стикс, Вольфганг Фишер

Стикс, Вольфганг Фишер (драма);

Башня. Ясный день, Ягода Шельц (психологическая драма);

Три с половиной, Дара Гай (лирическая драма);

Сожаление, Бабис Макридис (сатирическая комедия);

Вулкан, Роман Бондарчук (драмеди);

Хрусталь, Дарья Жук (комедия положений);

Поророка, Константин Попеску (драматический триллер);

Дорога грома, Джим Каммингс (черная комедия);

Девушка, Лукас Донт (драма о взрослении);

Парижское образование, Жан-Поль Сивейрак (драма);

Перелетные птицы, Сиро Герра и Кристина Гайего (гангстерская сага);

Важиб, Аннемари Жасир (драматическая комедия).

Национальная конкурсная программа

В украинской конкурсной программе участвуют 5 фильмов:

Когда падают деревья, Марыся Никитюк

Герой моего времени, Тоня Ноябрева;

Когда падают деревья, Марыся Никитюк;

Дельта, Александр Тычинский;

Тера, Никон Романченко;

Гоголь Док, Алиса Павловская.

Конкурс европейский документальных фильмов

В конкурсе примут участие 8 фильмов из 11 стран:

69 минут 86 дней, Эгиль Ларсен

Отдаленное созвездие, Шевон Мизраги;

69 минут 86 дней, Эгиль Ларсен;

Домашние игры, Алиса Коваленко;

Животные и другие люди, Флавио Маркетти;

Много детей, обезьяна и замок, Густаво Сальмерон;

Михаил и Даниил, Андрей Загданский;

Работ, Кристина Вандекеркгове;

Глаз Орсона Уэллса, Марк Казинс.

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