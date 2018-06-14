Стикс Вольфганга Фишера и Вулкан Романа Бондарчука. Одесский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

На пресс-конефереции ОМКФ была объявлена программа 9-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 13 по 21 июля 2018 года.
Из 1011 фильмов, что были представлены для участия в конкурсных программах фестиваля, селекционная комиссия ОМКФ отобрала лучшие фильмы из 19 стран. Они будут бороться за Гран-при ОМКФ - Золотого Дюка - и другие награды Международного конкурса. В Национальной программе заявлено 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов, другие ленты будут представлены позже.
Специальным гостем ОМКФ-2018 станет Наоми Кавасе, обладательница «Золотой камеры» (фильм Сузаку, 1997), обладательница Гран-при Каннского кинофестиваля (Траурный лес, 2007), а в 2013 году она стала первым японским режиссером - членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.
Программа международного конкурса
В международном конкурсе участвуют 12 полнометражных фильмов из 19 стран:
Стикс, Вольфганг Фишер
Стикс, Вольфганг Фишер (драма);
Башня. Ясный день, Ягода Шельц (психологическая драма);
Три с половиной, Дара Гай (лирическая драма);
Сожаление, Бабис Макридис (сатирическая комедия);
Вулкан, Роман Бондарчук (драмеди);
Хрусталь, Дарья Жук (комедия положений);
Поророка, Константин Попеску (драматический триллер);
Дорога грома, Джим Каммингс (черная комедия);
Девушка, Лукас Донт (драма о взрослении);
Парижское образование, Жан-Поль Сивейрак (драма);
Перелетные птицы, Сиро Герра и Кристина Гайего (гангстерская сага);
Важиб, Аннемари Жасир (драматическая комедия).
Национальная конкурсная программа
В украинской конкурсной программе участвуют 5 фильмов:
Когда падают деревья, Марыся Никитюк
Герой моего времени, Тоня Ноябрева;
Когда падают деревья, Марыся Никитюк;
Дельта, Александр Тычинский;
Тера, Никон Романченко;
Гоголь Док, Алиса Павловская.
Конкурс европейский документальных фильмов
В конкурсе примут участие 8 фильмов из 11 стран:
69 минут 86 дней, Эгиль Ларсен
Отдаленное созвездие, Шевон Мизраги;
69 минут 86 дней, Эгиль Ларсен;
Домашние игры, Алиса Коваленко;
Животные и другие люди, Флавио Маркетти;
Много детей, обезьяна и замок, Густаво Сальмерон;
Михаил и Даниил, Андрей Загданский;
Работ, Кристина Вандекеркгове;
Глаз Орсона Уэллса, Марк Казинс.
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