25 сентября были объявлены номинанты на первую национальную премию кинокритиков Киноколо.

Премия кинокритиков была основана в 2018 году и определит достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков.

Присуждается в номинациях за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, режиссера, актрису и актера.

Лидерами по количеству номинаций стали драмы Донбасс Сергея Лозницы (4 номинации) и Киборги. Герои не умирают (3 номинации) Ахтема Сейтаблаева.

В комитет Кинокола входят кинокритики и киноведы, которые являются членами ФИПРЕССИ, кинокритики, чьи рецензии выходят в печатной прессе, онлайн-медиа, на радио или телевидении, журналисты, которые пишут об украинском кино.

Организаторы кинопремии - Союз кинокритиков Украины, Ассоциация Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське!, и компания Артхаус Трафик при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

На премию номинировались ленты украинского производства, которые были впервые показаны в Украине в период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 26 октября в рамках открытия кинофестиваля Киевская неделя критики.

Киевская неделя критики – международный кинофестиваль, который знакомит украинских зрителей с новыми фильмами, отобранными кинокритиками. В программу фестиваля войдут фильмы из лайн-апов главных мировых кинофестивалей этого года, а также ленты, которые оказали значительное влияние на историю кинематографа или посвященные выдающимся деятелям киноискусства. В 2018 году фестиваль будет проходить во второй раз – с 26 октября по 1 ноября, в кинотеатре Жовтень.

Номинанты на первую национальную премию кинокритиков Киноколо:

Лучший полнометражный игровой фильм

Донбасс (реж. Сергей Лозница)

Вулкан (реж. Роман Бондарчук)

Горная женщина: На войне (реж. Бенедикт Эрлингссон)

Горная женщина

Киборги. Герои не умирают (реж. Ахтем Сейтаблаев)

Лучший короткометражный игровой фильм

Mia donna (реж. Павел Остриков)

Штангист (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)

Крокодил (реж. Екатерина Горностай)

Вне зоны (реж. Никон Романченко)

Лучший документальный фильм

Дельта (реж. Александр Течинский)

Миф (реж. Леонид Кантер, Иван Ясной)

Дом Слово (реж. Тарас Томенко)

Михаил и Даниил (реж. Андрей Загданский)

Открытие года

Когда падают деревья (реж. Марыся Никитюк)

Герой моего времени (реж. Тоня Ноябрева)

Сторожевая застава (реж. Юрий Ковалев)

Сторожевая застава

Миф (реж. Леонид Кантер, Иван Ясной)

Лучший режиссер

Сергей Лозница – Донбасс

Александр Течинский – Дельта

Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско – Dendro dreams

Павел Остриков – Mia donna

Ахтем Сейтаблаев – Киборги. Герои не умирают

Лучший актер

Георгий Делиев – Донбасс

Вячеслав Довженко – Киборги. Герои не умирают

Сергей Степанский – Вулкан

Сергей Фролов – Тайный дневник Симона Петлюры

Лучшая актриса

Анастасия Пустовит – Когда падают деревья

Ирма Витовская – Брама

Брама

Олеся Жураковская – Донбасс

Наталья Половинка – Тера

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