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Полный список номинантов на Оскар-2018

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Названы претенденты на Оскар 2018
© The Academy/Twitter

Названы претенденты на Оскар 2018

23 января Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов кинопремии Оскар 2018.

Имена претендентов на Оскар были названы в прямой видеотрансляции на сайтах Oscars.org. и Oscar.com. Номинантов объявляли актеры Энди Серкис и Тиффани Хэддиш.

Полный список номинантов на Оскар-2018:

Лучший фильм

  • Зови меня своим именем
  • Темные времена
  • Дюнкерк
  • Ловушка
  • Леди-Птица
  • Призрачная нить
  • Секретное досье
  • Форма воды
  • Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший режиссер

  • Леди-Птица, Грета Гервиг
  • Форма воды, Гильермо дель Торо
  • Дюнкерк, Кристофер Нолан
  • Ловушка, Джордан Пил
  • Призрачная нить, Пол Томас Андерсон

Лучший актер

  • Тимоти Шаламе, Зови меня своим именем
  • Дэниэл Калуя, Ловушка
  • Гэри Олдмен, Темные времена
  • Дэнзел Вашингтон, Роман Израэл, Esq. 
  • Дэниел Дэй-Льюис, Призрачная нить

Лучшая актриса

  • Салли Хокинс, Форма воды
  • Фрэнсис Макдорманд, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
  • Марго Робби, Я, Тоня
  • Сирша Ронан, Леди-Птица
  • Мэрил Стрип, Секретное досье

Лучшая актриса второго плана

  • Эллисон Дженни, Я, Тоня
  • Мэри Джей Блайдж, Ферма Мадбаунд
  • Лесли Мэнвилл, Призрачная нить
  • Лори Меткальф, Леди-Птица
  • Октавия Спенсер, Форма воды

Лучший актер второго плана

  • Уиллем Дефо, Проект Флорида
  • Вуди Харрельсон, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
  • Ричард Дженкинс, Форма воды
  • Кристофер Пламмер, Все деньги мира
  • Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури 

Лучшая операторская работа

  • Роджер Дикинс, Бегущий по лезвию 2049
  • Бруно Дельбоннель, Темные времена
  • Хойте ван Хойтема, Дюнкерк
  • Рэйчел Моррисон, Ферма Мадбаунд
  • Дэн Лаустсен, Форма воды

Лучший оригинальный сценарий

  • Три билборда за границей Эббинга, штат Миссури
  • Леди-Птица
  • Ловушка
  • Форма воды
  • Любовь – болезнь

Лучший адаптированный сценарий

  • Зови меня своим именем
  • Игра Молли
  • Горе-творец
  • Логан
  • Ферма Мадбаунд

Лучший дизайн костюмов

  • Красавица и чудовище
  • Темные времена
  • Призрачная нить
  • Форма воды
  • Виктория и Абдул

Лучшие визуальные эффекты

  • Бегущий по лезвию 2049
  • Стражи галактики 2
  • Конг: Остров черепа
  • Звездные войны: Последние джедаи
  • Война за планету обезьян

Лучший монтаж

  • На драйве
  • Дюнкерк
  • Я, Тоня
  • Форма воды
  • Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший монтаж звука

  • На драйве
  • Бегущий по лезвию 2049
  • Дюнкерк
  • Форма воды
  • Звездные войны: Последние джедаи

Лучший грим и прически

  • Темные времена
  • Виктория и Абдул
  • Чудо

Лучший фильм на иностранном языке

  • Фантастическая женщина (Чили)
  • Инсульт (Ливан)
  • Нелюбовь (Россия)
  • Тело и душа (Венгрия)
  • Квадрат (Швеция)

Лучший композитор

  • Ханс Циммер, Дюнкерк
  • Джонни Гринвуд, Призрачная нить
  • Александр Деспла, Форма воды
  • Джон Уильямс, Звездные войны: Последние джедаи
  • Картер Бурвелл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая песня

  • Mighty River, Ферма Мадбаунд
  • Mystery Of Love, Зови меня своим именем
  • Remember Me, Коко
  • Stand Up For Something, Маршалл
  • This Is Me, Величайший шоумен

Лучший анимационный фильм

  • Коко
  • Беби-босс
  • Добытчица
  • Фердинанд
  • С любовью, Винсент

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Дорогой Баскетбол
  • Вечеринка в саду
  • Лу
  • Негативное пространство
  • Бунтующие рифмы

Лучший документальный фильм

  • Лица, села
  • Икар
  • Последний мужчина в Алеппо
  • Сильный остров
  • Abacus: Small Enough to Jail

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Эдит+Эдди
  • Небеса – это пробка на 405
  • Героин(е)
  • Навыки владения ножом
  • Остановка движения

Лучший художник-постановщик

  • Красавица и Чудовище
  • Бегущий по лезвию 2049
  • Темные времена
  • Дюнкерк
  • Форма воды

Церемония вручения Оскар 2018 будет проходить 4 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Ведущим вечера, как и в прошлом году, станет американский комик Джимми Кимел.

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