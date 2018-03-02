23 января Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов кинопремии Оскар 2018.
Имена претендентов на Оскар были названы в прямой видеотрансляции на сайтах Oscars.org. и Oscar.com. Номинантов объявляли актеры Энди Серкис и Тиффани Хэддиш.
Полный список номинантов на Оскар-2018:
Лучший фильм
- Зови меня своим именем
- Темные времена
- Дюнкерк
- Ловушка
- Леди-Птица
- Призрачная нить
- Секретное досье
- Форма воды
- Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер
- Леди-Птица, Грета Гервиг
- Форма воды, Гильермо дель Торо
- Дюнкерк, Кристофер Нолан
- Ловушка, Джордан Пил
- Призрачная нить, Пол Томас Андерсон
Лучший актер
- Тимоти Шаламе, Зови меня своим именем
- Дэниэл Калуя, Ловушка
- Гэри Олдмен, Темные времена
- Дэнзел Вашингтон, Роман Израэл, Esq.
- Дэниел Дэй-Льюис, Призрачная нить
Лучшая актриса
- Салли Хокинс, Форма воды
- Фрэнсис Макдорманд, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
- Марго Робби, Я, Тоня
- Сирша Ронан, Леди-Птица
- Мэрил Стрип, Секретное досье
Лучшая актриса второго плана
- Эллисон Дженни, Я, Тоня
- Мэри Джей Блайдж, Ферма Мадбаунд
- Лесли Мэнвилл, Призрачная нить
- Лори Меткальф, Леди-Птица
- Октавия Спенсер, Форма воды
Лучший актер второго плана
- Уиллем Дефо, Проект Флорида
- Вуди Харрельсон, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
- Ричард Дженкинс, Форма воды
- Кристофер Пламмер, Все деньги мира
- Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучшая операторская работа
- Роджер Дикинс, Бегущий по лезвию 2049
- Бруно Дельбоннель, Темные времена
- Хойте ван Хойтема, Дюнкерк
- Рэйчел Моррисон, Ферма Мадбаунд
- Дэн Лаустсен, Форма воды
Лучший оригинальный сценарий
- Три билборда за границей Эббинга, штат Миссури
- Леди-Птица
- Ловушка
- Форма воды
- Любовь – болезнь
Лучший адаптированный сценарий
- Зови меня своим именем
- Игра Молли
- Горе-творец
- Логан
- Ферма Мадбаунд
Лучший дизайн костюмов
- Красавица и чудовище
- Темные времена
- Призрачная нить
- Форма воды
- Виктория и Абдул
Лучшие визуальные эффекты
- Бегущий по лезвию 2049
- Стражи галактики 2
- Конг: Остров черепа
- Звездные войны: Последние джедаи
- Война за планету обезьян
Лучший монтаж
- На драйве
- Дюнкерк
- Я, Тоня
- Форма воды
- Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший монтаж звука
- На драйве
- Бегущий по лезвию 2049
- Дюнкерк
- Форма воды
- Звездные войны: Последние джедаи
Лучший грим и прически
- Темные времена
- Виктория и Абдул
- Чудо
Лучший фильм на иностранном языке
- Фантастическая женщина (Чили)
- Инсульт (Ливан)
- Нелюбовь (Россия)
- Тело и душа (Венгрия)
- Квадрат (Швеция)
Лучший композитор
- Ханс Циммер, Дюнкерк
- Джонни Гринвуд, Призрачная нить
- Александр Деспла, Форма воды
- Джон Уильямс, Звездные войны: Последние джедаи
- Картер Бурвелл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучшая песня
- Mighty River, Ферма Мадбаунд
- Mystery Of Love, Зови меня своим именем
- Remember Me, Коко
- Stand Up For Something, Маршалл
- This Is Me, Величайший шоумен
Лучший анимационный фильм
- Коко
- Беби-босс
- Добытчица
- Фердинанд
- С любовью, Винсент
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Дорогой Баскетбол
- Вечеринка в саду
- Лу
- Негативное пространство
- Бунтующие рифмы
Лучший документальный фильм
- Лица, села
- Икар
- Последний мужчина в Алеппо
- Сильный остров
- Abacus: Small Enough to Jail
Лучший короткометражный документальный фильм
- Эдит+Эдди
- Небеса – это пробка на 405
- Героин(е)
- Навыки владения ножом
- Остановка движения
Лучший художник-постановщик
- Красавица и Чудовище
- Бегущий по лезвию 2049
- Темные времена
- Дюнкерк
- Форма воды
Церемония вручения Оскар 2018 будет проходить 4 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Ведущим вечера, как и в прошлом году, станет американский комик Джимми Кимел.
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