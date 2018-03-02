23 января Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов кинопремии Оскар 2018.

Имена претендентов на Оскар были названы в прямой видеотрансляции на сайтах Oscars.org. и Oscar.com. Номинантов объявляли актеры Энди Серкис и Тиффани Хэддиш.

Полный список номинантов на Оскар-2018:

Лучший фильм

Зови меня своим именем

Темные времена

Дюнкерк

Ловушка

Леди-Птица

Призрачная нить

Секретное досье

Форма воды

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший режиссер

Леди-Птица, Грета Гервиг

Форма воды, Гильермо дель Торо

Дюнкерк, Кристофер Нолан

Ловушка, Джордан Пил

Призрачная нить, Пол Томас Андерсон

Лучший актер

Тимоти Шаламе, Зови меня своим именем

Дэниэл Калуя, Ловушка

Гэри Олдмен, Темные времена

Дэнзел Вашингтон, Роман Израэл, Esq.

Дэниел Дэй-Льюис, Призрачная нить

Лучшая актриса

Салли Хокинс, Форма воды

Фрэнсис Макдорманд, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Марго Робби, Я, Тоня

Сирша Ронан, Леди-Птица

Мэрил Стрип, Секретное досье

Лучшая актриса второго плана

Эллисон Дженни, Я, Тоня

Мэри Джей Блайдж, Ферма Мадбаунд

Лесли Мэнвилл, Призрачная нить

Лори Меткальф, Леди-Птица

Октавия Спенсер, Форма воды

Лучший актер второго плана

Уиллем Дефо, Проект Флорида

Вуди Харрельсон, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Ричард Дженкинс, Форма воды

Кристофер Пламмер, Все деньги мира

Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая операторская работа

Роджер Дикинс, Бегущий по лезвию 2049

Бруно Дельбоннель, Темные времена

Хойте ван Хойтема, Дюнкерк

Рэйчел Моррисон, Ферма Мадбаунд

Дэн Лаустсен, Форма воды

Лучший оригинальный сценарий

Три билборда за границей Эббинга, штат Миссури

Леди-Птица

Ловушка

Форма воды

Любовь – болезнь

Лучший адаптированный сценарий

Зови меня своим именем

Игра Молли

Горе-творец

Логан

Ферма Мадбаунд

Лучший дизайн костюмов

Красавица и чудовище

Темные времена

Призрачная нить

Форма воды

Виктория и Абдул

Лучшие визуальные эффекты

Бегущий по лезвию 2049

Стражи галактики 2

Конг: Остров черепа

Звездные войны: Последние джедаи

Война за планету обезьян

Лучший монтаж



На драйве

Дюнкерк

Я, Тоня

Форма воды

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший монтаж звука

На драйве

Бегущий по лезвию 2049

Дюнкерк

Форма воды

Звездные войны: Последние джедаи

Лучший грим и прически

Темные времена

Виктория и Абдул

Чудо

Лучший фильм на иностранном языке

Фантастическая женщина (Чили)

Инсульт (Ливан)

Нелюбовь (Россия)

Тело и душа (Венгрия)

Квадрат (Швеция)

Лучший композитор

Ханс Циммер, Дюнкерк

Джонни Гринвуд, Призрачная нить

Александр Деспла, Форма воды

Джон Уильямс, Звездные войны: Последние джедаи

Картер Бурвелл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая песня

Mighty River, Ферма Мадбаунд

Mystery Of Love, Зови меня своим именем

Remember Me, Коко

Stand Up For Something, Маршалл

This Is Me, Величайший шоумен

Лучший анимационный фильм

Коко

Беби-босс

Добытчица

Фердинанд

С любовью, Винсент

Лучший короткометражный анимационный фильм

Дорогой Баскетбол

Вечеринка в саду

Лу

Негативное пространство

Бунтующие рифмы

Лучший документальный фильм

Лица, села

Икар

Последний мужчина в Алеппо

Сильный остров

Abacus: Small Enough to Jail

Лучший короткометражный документальный фильм

Эдит+Эдди

Небеса – это пробка на 405

Героин(е)

Навыки владения ножом

Остановка движения

Лучший художник-постановщик

Красавица и Чудовище

Бегущий по лезвию 2049

Темные времена

Дюнкерк

Форма воды

Церемония вручения Оскар 2018 будет проходить 4 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Ведущим вечера, как и в прошлом году, станет американский комик Джимми Кимел.

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