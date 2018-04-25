Объявлена дата 91-й церемонии вручения Оскара

Гильермо дель Торо забрал в 2018 забрал Оскар за Лучший фильм

Американская киноакадемия и канал ABC назвали даты проведения следующей, 91-й церемонии вручения премии Оскар.

Как пишет Variety, награждение лауреатов главной кинопремии мира состоится 24 февраля 2019 года.

Церемония традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Объявление также включало информацию о других ключевых датах.

Голосование за номинантов откроется в понедельник, 7 января 2019 года, и продлится одну неделю, до понедельника, 14 января 2019 года. Номинанты будут объявлены во вторник, 22 января 2019 года.

Заключительное голосование, которое также продлится неделю, откроется во вторник, 12 февраля 2019 года и завершится во вторник, 19 февраля 2019 года.

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