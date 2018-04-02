Так бывает не только в кино. 9 интригующих криминальных фильмов на реальных событиях, в которые трудно поверить

Интригующая история, немного режиссерского таланта и мастерство актеров - главные составляющие хорошего кино.

А если в основу сюжета положены реальные события о преступлениях, интригах и аферах, то, вероятнее всего, просмотр обещает быть захватывающим.

НВ Style называет 9 криминальных фильмов, основанных на настолько невероятных реальных событиях, что в них сложно поверить. И фраза «так бывает только в кино» здесь точно не уместна.

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1. В центре внимания

2015 год

О чем: Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.

2. Поймай меня, если сможешь

2002 год

О чем: Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии — и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам.

3. Мюнхен

2005 год

О чем: Фильм режиссера Стивена Спилберга, в котором рассказывается о террористическом акте на мюнхенской Олимпиаде и последовавшей операции возмездия со стороны израильских спецслужб.

4. Бонни и Клайд

1967 год

О чем: Сюжет рассказывает об истории Бонни и Клайда — известных американских грабителей, действовавших во времена Великой депрессии. Молодые и отчаянные любовники легко и изящно грабят банки в 30-е годы XX века. Но их романтизм и «робингудство» довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и грязь смерти, а судьба пророчит им неудачу.

5. Волк с Уолл-стрит

2013 год

О чем: Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Автор справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время махинаций на Уолл-стрит, написал две книги и теперь читает лекции о том, как достичь успеха.

6. Афера по-американски

2013 год

О чем: В основе сюжета фильма реальная спецоперация, проводимая в конце 70-х — начале 80-х ФБР под кодовым названием Abscam. Она изначально была нацелена на расследование торговли краденым товаром. ФБР собиралось внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях.

7. Операция Арго

2012 год

О чем: Сюжет картины основан на реальных событиях — операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана. 4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего апогея, исламисты штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство — всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации.

8. Альфа Дог

2006 год

О чем: История о Джони Трулаве и его причастности к похищению 15-летного Зака Мазурски. Действие в картине разворачивается в одном из элитных районов Лос-Анджелеса. Джонни – молодой преступник, наркоторговец. Его отец Сони Трулав – важная шишка в преступном мире. Дни идут чередом и семейный бизнес процветает: Джонни торгует наркотиками, тратит деньги на удовольствия и даже не подозревает о том, что вся его жизнь может пойти под откос практически за 24 часа. Через день его станет искать вся полиция Лос-Анджелеса, включая ФБР, за жестокое убийство 15-летнего подростка.

9. Славные парни

1990 год

О чем: Фильм режиссера Мартина Скорсезе рассказывает реальную историю Генри Хилла — начинающего гангстера, который занимается грабежами вместе с Джими Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью убивают любого, кто встает у них на пути восхождения к вершинам Мафии. Приходит время, когда Генри, сам пострадавший от своих напарников, должен приложить руку к началу конца Джими и Томми.

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