Я все время нахожусь в поиске потрясающих женских ролей. Номинантка на Оскар Марго Робби рассказала о сложностях работы над фильмом Я, Тоня

Голливудская актриса Марго Робби стала главной героиней юбилейного номера австралийского Harper's Bazaar, приуроченного к празднованию 20-летия глянца.

На страницах издания появился яркий фотосет с кинозвездой, которая позировала в модных образах из новых коллекций именитых Домов моды, включая Gucci и Miu Miu. В съемках фотосессии также приняли участие близкие друзья актрисы Джулия и Ник Чалмерс.

Помимо новых снимков, в свежем номере глянца появилось интервью, в котором одна из самых популярных актрис современного Голливуда рассказала о работе над нашумевшим кинопроектом Я, Тоня, благодаря которому она получила номинацию на Оскар в категории Лучшая актриса.

В биографической драме о скандальной фигуристке Тоне Хардинг Робби исполнила главную роль, а также выступила сопродюсером. По ее личному признанию, именно эта лента является ее профессиональным дебютом. Актриса призналась, что не расценивает свое участие в фильмах Волк с Уолл-Стрит и Отряд самоубийц, как работу высокого уровня и добавила, что в настоящее время сосредоточена исключительно на female-проектах.

«Как продюсер, я все время нахожусь в поиске потрясающих женских ролей. Люди в Голливуде сегодня прилагают максимум усилий для того, чтобы создать качественный female-контент. Но следующий правильный шаг – дать возможность женщинам озвучивать эти истории с помощью женщин-режиссеров», - говорит Робби.

© Harper's Bazaar

Актриса призналась, что работа над проектом далась ей нелегко. Звезда провела немало изнурительных часов на льду и в спортзале, чтобы достичь сходства со спортсменкой.

«У нас не было много денег и времени, поэтому мы решили отказаться от многочасового грима. Мы изменили наш подход и не пытались добиться внешнего сходства с героиней. Мы решили воплотить на экране ее сильный дух, а не внешность. Тоня по жизни занимала оборонительную позицию, но всегда находилась в поисках одобрения и любви. Ее заботило, что думают о ней другие люди, но она притворялась, будто это ее вовсе не тревожит», - призналась Марго.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook