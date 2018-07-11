Номинант на Оскар и Золотой глобус Эрик Робертс станет специальным гостем ОМКФ-2018

Известный американский актер Эрик Робертс, номинант на Оскар и Золотой глобус и родной брат Джулии Робертс, станет специальным гостем ОМКФ-2018, который стартует уже в эту пятницу, 13 июля, и проведет творческую встречу в рамках кинофестиваля.

Творческая встреча с Эриком Робертсом состоится 14 июля в 14:30 в Красном зале Фестивального центра Родина.

Эрик Робертс сыграл более 500 ролей в кино и появился в более чем 100 спектаклях на Бродвее. Он изучал актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства в Лондоне и в Американской академии в Нью-Йорке.

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В 1976 году Робертс дебютировал на телевидении, а первую роль в полнометражной ленте - Цыганский барон (режиссер Фрэнк Пирсон) - получил в 1978-м. Его партнерами на съемочной площадке Цыганского барона были Сьюзан Сарандон, Брук Шилдс, Стерлинг Хайден и Шелли Винтерс. За эту актерскую работу Робертс был номинирован на Золотой глобус.



Он также номинировался на Золотой глобус за роли в фильмах Звезда-80 (1983, реж. Боб Фосс) и Поезд-беглец (1985, Андрей Кончаловский). За работу в фильме Поезд-беглец Робертс номинировался на премию Оскар.

Также среди работ актера - роли в фильмах Темный рыцарь (реж. Кристофер Нолан), Неудержимые (реж. Сильвестр Сталлоне), Врожденный порок (реж. Пол Томас Андерсон), Конечный анализ (реж. Фил Джоанну ) и др. Недавно Робертс снялся в психологическом триллере Восприятие украинского режиссера Евгения Ножечкина (псевдоним - Дженсен Ноен).





Одесский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 21 июля.