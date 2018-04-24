Николас Кейдж собирается завершить актерскую карьеру

Известный американский актер Николас Кейдж сообщил, что планирует завершить карьеру актера и заняться режиссурой.

Как передает NME, в данный момент Кейдж задействован в семи проектах, которые находятся на разных этапах производства. Поэтому попрощаться со съемками в кино сию минуту актер не сможет.

Однако в ближайшем будущем Николас Кейдж собирается сделать это и сосредоточиться на режиссерской работе.

"В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Но потом я хотел бы сфокусироваться на режиссуре", – заявил актер.

Отметим, что у Кейджа уже есть режиссерский опыт: в 2002 году он снял картину Жиголо, где главную роль исполнил Джеймс Франко.

Актерский дебют Николаса Кейджа (настоящее имя – Николас Коппола) состоялся в 1981 году в телевизионном фильме Лучшие времена. С тех пор он снялся в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах Призрачный гонщик, Без лица, Мерзлая земля, Угнать за 60 секунд, Скала и многих других.

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