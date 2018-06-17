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Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Представлены первые кадры из фильма Аквамен

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Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Представлены первые кадры из фильма Аквамен
© Entertainment Weekly

Американское издание Entertainment Weekly представило первые кадры из будущего супергеройского блокбастера Аквамен, главные роли в котором исполнили Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд.

В сети появились снимки Аквамена в исполнении звезды Игры престолов Джейсона Момоа, его матери королевы Атланны в исполнении Кидман, а также возлюбленной главного героя, роль которой на экране воплотила Херд.

Режиссером ленты выступил Джеймс Ван, который в интервью изданию признался, что съемочный процесс слишком замедлял тот факт, что действие происходит под водой. Он также выразил благодарность всей команде и составу актеров за профессионализм в столь сложном съемочном процессе.

Отметим, что Момоа ранее уже появлялся в образе Аквамена на больших экранах в фильмах Бэтмен против Супермена: На заре справедливости и Лига справедливости.

Премьера Аквамена запланирована на 20 декабря 2018 года. Помимо Кидман, Момоа и Херд в картине также снялись Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Дэниэл Рэдклифф.

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