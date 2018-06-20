Николь Кидман - 51. Пять знаковых ролей голливудской актрисы

Австралийская актриса и продюсер Николь Кидман празднует 51-летие.

Лауреат премии Оскар, обладательница трех наград Золотой глобус, статуэтки Серебряный медведь, премии BAFTA и других Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года.

Актерский дебют Николь Кидман состоялся в 1982 году. Тогда 15-летняя актриса снялась в ремейке классического австралийского фильма Рождество в лесу, который часто показывают на новогодние праздники.

С каждым годом актерская карьера Кидман шла вверх, и сейчас она является одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Николь Кидман одинаково хороша как в драме и психологическом триллере, так и в легкой комедии или мюзикле. Ко дню рождения актрисы НВ STYLE предлагает вспомнить пять знаковых ролей Кидман.

С широко закрытыми глазами

(Eyes Wide Shut, триллер, 1999)

Последний кинофильм Стэнли Кубрика, вышедший в прокат через несколько месяцев после смерти режиссера. Главные роли сыграли тогда еще супруги Николь Кидман и Том Круз. Практически сразу же после завершения съемок актерская пара рассталась. Говорят, что Круз и Кидман слишком вжились в роль супругов, между которыми повеял холод.

По сюжету фильма Элис (Кидман) признается Биллу (Круз), что думает о сексе с другим мужчиной. Билл, в свою очередь, тоже начинает фантазировать о связях на стороне и даже попадает на странную оргию тайного сообщества. Картина считается одной из самых противоречивых в карьере Стэнли Кубрика.

Мулен Руж

(Moulin Rouge!, мюзикл, мелодрама, 2001)

В мюзикле Мулен Руж Николь Кидман не только сыграла, но и сама исполнила все вокальные партии. По сюжету Кидман играет актрису кабаре и куртизанку по имени Сатин. Героиня влюблена в бедного поэта Кристиана, но должна соблазнить Герцога ради финансирования театральной постановки.

Мулен Руж – яркая и непредсказуемая картина. Считается, что именно этот фильм возродил подзабытый жанр киномюзикла.

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Часы

(The Hours, драма, 2002)

В драматическом фильме Стивена Долдри Часы Николь Кидман просто не узнать. Из-за слоев наложенного на лицо актрисы грима узнать актрису практически невозможно. За роль британской писательницы Вирджинии Вулф, находящейся на грани суицида, Кидман получила Оскар за лучшую женскую роль и еще около 30 различных кинонаград.

Сюжет фильма основан на одном дне из жизни трех женщин, с момента их пробуждения и до вечера. Несмотря на то, что женщины живут в разные эпохи и не знакомы друг с другом, их судьбы оказываются практически идентичными.

Догвилль

(Dogville, драма, триллер, 2003)

Драма датского режиссера Ларса фон Триера, в которой задействовано минимум декораций. Все события происходят на полу съемочной студии с условными обозначениями улиц и домов.

Николь Кидман досталась роль молодой девушки Грейс, которая прячется от гангстеров и находит пристанище в совершенно чужом для нее городке Догвилле. Сначала к героине относятся осторожно, затем к ней становятся добры, после чего привыкают к новой жительнице города и, в конце концов, начинают проявлять истинные черты своего характера.

Догвилль – картина “не для всех”. Фильм обнажает человеческие пороки и подчеркивает то, что любовь, доброта и сочувствие никого не спасает.

Принцесса Монако

(Grace of Monaco, драма, 2014)

Одну из наиболее запоминающихся ролей Николь Кидман сыграла в биографической драме о жизни Грейс Келли – голливудской актрисы, ставшей княгиней Монако после замужества с князем Ренье III. Кидман досталась главная роль, актриса очень точно передает кризис личности принцессы, который заключается в сложном выборе между служением мужу и государству и съемками в большом кино.

Интересно, что картина открывала Каннский кинофестиваль в 2014 году и была жестко раскритикована прессой. Наследники князя и княгини Монако заявили, что фильм сильно искажает реальную историю.

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