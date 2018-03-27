Невозможно досмотреть. Netflix назвал десять самых страшных фильмов

Американский провайдер потокового видео Netflix назвал десятку фильмов ужасов, которые являются слишком страшными по мнению его аудитории.

Согласно Netflix, в настоящее время на канале собралось некоторое количество фильмов, которые зритель, как правило, отключает, просмотрев чуть больше двух третей.

В компании использовали 70-процентный порог для определения «слишком страшного» фильма и составили свою десятку самых жутких фильмов, представляющую собой эклектичное сочетание современной классики ужасов, осмеянных римейков и культовых фаворитов.

Итак, 10 фильмов ужасов, которые пользователи Netflix не досматривают до конца:

Лихорадка (Cabin Fever, 2016)

Кадр из фильма Лихорадка

Парк резни (Carnage Park, 2016)

Кадр из фильма Парк резни

Заклятие (The Conjuring, 2013)

Кадр из фильма Заклятие

Человеческая многоножка 2 (The Human Centipede 2: Full Sequence, 2011)

Кадр из фильма Человеческая многоножка 2

Иерусалим (JeruZalem, 2015)

Кадр из фильма Иерусалим

Варварская Мексика (México Bárbaro, 2014)

Кадр из фильма Варварская Мексика

Пираньи 3D (Piranha 2010)

Кадр из фильма Пираньи 3D

Сырое (Raw, 2016)

Кадр из фильма Сырое

Зубы (Teeth, 2007)

Кадр из фильма Зубы

Пустота (The Void, 2016)

Кадр из фильма Пустота

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