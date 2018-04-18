Нелюбовь и Украинская новая волна. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых фильм ужасов с Хелен Миррен и новая картина Андрея Звягинцева.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Винчестер. Дом, который построили призраки, Дыши во мгле, Нелюбовь и Украинская новая волна: Runaway.

Приятного просмотра!

Винчестер. Дом, который построили призраки. Братья Спириг. С 19 апреля

Основанный на реальных событиях, фильм ужасов с Хелен Миррен в главной роли. Миррен играет Сару Винчестер – реально существовавшую женщину и очень богатую наследницу состояния, которое ее муж сколотил на торговле оружием. После смерти супруга Сара стала верить в призраков, преследующих ее семью. Их она и попыталась словить в гигантском и страшно запутанном особняке, который строила и перестраивала всю свою жизнь.

Дом стоит до сих пор в городке Сан Хосе в Калифорнии. Братья Майкл и Питер Спириги прославились своим необычным подходом к жанрам. Будь-то ужасы про вампиров (Воины света) или триллер про парадоксы путешествий во времени (Патруль времени). Кроме Миррен, в фильме сыграли: Джейсон Кларк, Сара Снук и Лора Брент.

Дыши во мгле. Дэниэл Роби. С 19 апреля

Фантастический триллер про Париж и смертельный туман. Наше время. После неожиданного для этой местности землетрясения, столицу Франции заполняет плотная дымка. Все, кто в нее попадают, умирают в мучениях. Благо туман не поднимается выше 4-5 этажа. Поэтому есть немногие, успевшие подняться на крыши домов. Среди них Анна и Мэттью. Проблема в том, что их дочь осталась в квартире внизу. Она в силу обстоятельств (болезнь) находится в стеклянной камере, изолированной от внешнего мира.

Европейская вариация на тему фильма Туман Фрэнка Дарабонта. В главных ролях: Ольга Куриленко, Мишель Робен и Ромен Дюрис.

Нелюбовь. Андрей Звягинцев. С 19 апреля

Обласканный западными критиками пятый фильм Андрея Звягинцева выходит в украинский прокат. В центре сюжета семья, которая и не семья уже, а распадающаяся на части ячейка общества. Мама с папой находятся посередине очень тяжелого процесса развода. Их единственный сын никому не нужен и никем нелюбим. Мальчик все понимает, и в какой-то момент решает сбежать. На поиски бросаются милиция и активисты. И горе-родители.

Звягинцев продолжает сигнализировать о проблемах свой родины. Результат – премии Каннского кинофестиваля и фестивалей поскромнее, плюс – номинации на Оскар и Золотой глобус. В главных ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и другие.

Украинская новая волна: Runaway. С 19 апреля

Шестая подборка короткометражек от украинских режиссеров-дебютантов. В списке восемь фильмов, собранных под вывеской “Runaway”. А значит их героев будут ждать перемены, открытия, погружение в себя, побег от обычного. Каждая картина принимала участие в соответствующих киносмотрах, и в некоторых случаях режиссеры получали за свою работу призы.

Затея была бы невозможна без поддержки Национального центра имени Александра Довженко.

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