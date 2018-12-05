Не Джимми. Стало известно, кто станет ведущим 91-й церемонии награждения Оскар

Американскому актеру и комику Кевину Харту доверили в 2019 году вести церемонию награждения одной из главных кинопремий мира.
Американская киноакадемия на своей официальной страничке в инстаграм назвала имя ведущего церемонии награждения премией Оскар. Им стал американский актер и комик Кевин Харт.
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«Я буду стараться сделать предстоящую церемонию особенной, - написал актер на своей страничке в инстаграм, - пришло время воспользоваться возможностью».
Кевин Харт известен своими ролями в фильмах Очень страшное кино-3, Очень страшное кино-4, Думай как мужчина, Джуманджи: Зов джунглей.
Церемония награждения пройдет в воскресенье 24 февраля.
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