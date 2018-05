Названы самые грустные сцены в истории кино

Редакция The Guardian составила рейтинг самых грустных сцен из фильмов и анимационных лент. В список попало 10 трогающих до слез и душераздирающих эпизодов из кино.

На первом месте в списке оказался эпизод из фильма Приключения Паддингтона-2, где главный герой представляет, как провел бы экскурсию по Лондону для своей тети Люси, которая никогда не видела такого большого города. Но это невозможно, ведь тетя Паддингтона находится за тысячи километров в доме для престарелых медведей в Перу. Но в конце фильма тетя Люси все-таки прилетает в Лондон. Когда они с Паддингтоном обнимаются, просто невозможно сдерживать слезы.

Вторую строчку занимает песня Джесси When She Loved Me из мультфильма История игрушек-2 о том, как ее хозяйка забыла о ней. Эта песня о тоске по временам, когда ее хозяйка Эмили была еще ребенком, а не подростком, который вместо игрушек интересуется поп-музыкой и мальчиками.

На третьем месте оказался момент смерти Рут – одной из героинь драмы Жареные зеленые помидоры. Картина Жареные зеленые помидоры – это история двух любящих друг друга женщин Иджи и Рут, которые являются хозяйками кафе Полустанок и готовят жареные зеленые помидоры. В последние минуты своей жизни Рут просит Иджи рассказать старую историю о замерзшем озере, которое находится где-то в Джорджии.

Также в список самых грустных сцен в истории кино вошел танец на крыше в картине Ешь, молись, люби, драматический финал фильма Клик: с пультом по жизни, судебный процесс между бывшими супругами в картине Крамер против Крамера, сцена на безлюдном пляже в триллере Побудь в моей шкуре, кульминационная сцена родов в комедии Оптом дешевле 2, случайная встреча бывших супругов в драме Манчестер у моря и откровенный диалог в отеле в драме Чужая.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram