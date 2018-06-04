Названы победители 47-го кинофестиваля Молодость

Жюри 47-го международного кинофестиваля Молодость определило лучшие фильмы в главных номинациях и в шести конкурсных программах.

Гран-при 47-й Молодости за лучший дебютный фильм, статуэтку Скифский олень и 10 тыс. долларов получил фильм Святой Андриуса Блажевичюса (Литва, Польша, 2016).

Приз за лучший полнометражный фильм и 2 тыс. долларов получила лента Зимние братья Глинура Палмасона (Дания, Исландия, 2017).

Специальную награду жюри Международного конкурса получил фильм Груз Огнена Главонича (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар, 2018).

Лучшим короткометражным фильмом была признана румынская лента Блестящая внезапная смерть режиссера Серджиу Негуличи (Румыния, 2017).

Лучший фильм Студенческого конкурса - Тесные связи режиссера Зофии Ковалевской (Польша, 2016).

Специальную награду получил фильм Рябь режиссера Свее Матиаса Гленн (Норвегия, 2016).

Награду жюри программы Teen Screen получил фильм Детский билет Самида Каккада (Индия, 2016).

Специальные награды достались фильмам Супер-Модо Ликариона Вайнайна (Кения, Германия, 2018) и За голубыми дверями Мариуша Пале (Польша, 2016).

Приз за лучший фильм Национального конкурса, денежный приз на сумму 50 тыс. гривен получила лента Штангист Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018) - за виртуозную режиссуру и впечатляющую образность.

Специальные награды жюри национального конкурса получили фильм Никона Романченко Вне зоны (Украина, 2017) - за деликатный взгляд и особую интонацию, и лента Счастливые годы Светланы Шимко и Галины Ярманова (Украина, 2018) - за тонкое воспроизведение неизвестного мира.

Приз зрительских симпатий КМКФ Молодость получил фильм Тихая ночь Петра Домалевского (Польша, 2016).

Лучшим фильмом конкурса Shoot&Play был выбран фильм Анастасии Хоменко Твой выбор принесет пользу.

Приз за лучший ЛГБТК-фильм конкурса Солнечный зайчик получила картина Марсело Мартинесси Наследницы.

Специальные награды жюри конкурса Солнечный зайчик получили лента Офира Рауля Грайцера Кондитер и фильм Жесткая краска Филипп Матцембахера и Марсиу Реолона.

Обладателем Скифского оленя за вклад в мировое киноискусство стал известный немецкий актер Юрген Прохнов.

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