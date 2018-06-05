Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен

В ходе масштабного голосования британцы определили лучшие фильмы о супергероях в истории. Об этом сообщает The Independent.
Лучшим супергеройским фильмом был признан Супермен 1978 года с Кристофером Ривом. Картина Ричарда Доннера рассказывает о становлении Супермена и его противостоянии с гением преступного мира Лексом Лютором. Сразу после выхода фильм ожидал огромный успех и кассовые сборы в 300 млн долларов. Супермен был удостоен премии BAFTA за лучший дебют актера Кристофера Рива и номинирован на Оскар в категориях Лучший звук, Лучший монтаж и Лучшая музыка.
На втором месте оказался супергеройский боевик Кристофера Нолана – Темный рыцарь (2008). Роли Бэтмена и его заклятого врага Джокера в картине исполнили Кристиан Бэйл и Хит Леджер.
Тройку лидеров замыкает относительно новый комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли – Дэдпул (2016).
Четвертое и пятое места в рейтинге достались фильмам Бэтмен 1989 года Тима Бертона и Человек-паук 2002 года с Тоби Магуайром.
20 лучших супергеройских фильмов в истории кинематографа выглядят так:
- Супермен, 1978
- Темный рыцарь, 2008
- Дэдпул, 2016
- Бэтмен, 1989
- Человек-паук, 2002
- Мстители, общий сбор!, 2013
- Стражи Галактики, 2014
- Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012
- Люди Икс, 2000
- Железный человек, 2008
- Бэтмен: Начало, 2005
- Супермен 2, 1980
- Чудо-женщина, 2017
- Росомаха, 2013
- Железный человек 2, 2010
- Люди Икс: Первый класс, 2011
- Бэтмен возвращается, 1992
- Тор, 2011
- Тор: Рагнарек, 2017
- Люди Икс 2, 2003
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