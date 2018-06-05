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Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен

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Кадр из фильма Супермен, 1978
© Warner Bros.

Кадр из фильма Супермен, 1978

В ходе масштабного голосования британцы определили лучшие фильмы о супергероях в истории. Об этом сообщает The Independent.

Лучшим супергеройским фильмом был признан Супермен 1978 года с Кристофером Ривом. Картина Ричарда Доннера рассказывает о становлении Супермена и его противостоянии с гением преступного мира Лексом Лютором. Сразу после выхода фильм ожидал огромный успех и кассовые сборы в 300 млн долларов. Супермен был удостоен премии BAFTA за лучший дебют актера Кристофера Рива и номинирован на Оскар в категориях Лучший звук, Лучший монтаж и Лучшая музыка.

На втором месте оказался супергеройский боевик Кристофера Нолана – Темный рыцарь (2008). Роли Бэтмена и его заклятого врага Джокера в картине исполнили Кристиан Бэйл и Хит Леджер.

Тройку лидеров замыкает относительно новый комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли – Дэдпул (2016).

Четвертое и пятое места в рейтинге достались фильмам Бэтмен 1989 года Тима Бертона и Человек-паук 2002 года с Тоби Магуайром.

20 лучших супергеройских фильмов в истории кинематографа выглядят так:

  1. Супермен, 1978
  2. Темный рыцарь, 2008
  3. Дэдпул, 2016
  4. Бэтмен, 1989
  5. Человек-паук, 2002
  6. Мстители, общий сбор!, 2013
  7. Стражи Галактики, 2014
  8. Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012
  9. Люди Икс, 2000
  10. Железный человек, 2008
  11. Бэтмен: Начало, 2005
  12. Супермен 2, 1980
  13. Чудо-женщина, 2017
  14. Росомаха, 2013
  15. Железный человек 2, 2010
  16. Люди Икс: Первый класс, 2011
  17. Бэтмен возвращается, 1992
  18. Тор, 2011
  19. Тор: Рагнарек, 2017
  20. Люди Икс 2, 2003

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