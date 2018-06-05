Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен

В ходе масштабного голосования британцы определили лучшие фильмы о супергероях в истории. Об этом сообщает The Independent.

Лучшим супергеройским фильмом был признан Супермен 1978 года с Кристофером Ривом. Картина Ричарда Доннера рассказывает о становлении Супермена и его противостоянии с гением преступного мира Лексом Лютором. Сразу после выхода фильм ожидал огромный успех и кассовые сборы в 300 млн долларов. Супермен был удостоен премии BAFTA за лучший дебют актера Кристофера Рива и номинирован на Оскар в категориях Лучший звук, Лучший монтаж и Лучшая музыка.

На втором месте оказался супергеройский боевик Кристофера Нолана – Темный рыцарь (2008). Роли Бэтмена и его заклятого врага Джокера в картине исполнили Кристиан Бэйл и Хит Леджер.

Тройку лидеров замыкает относительно новый комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли – Дэдпул (2016).

Четвертое и пятое места в рейтинге достались фильмам Бэтмен 1989 года Тима Бертона и Человек-паук 2002 года с Тоби Магуайром.

20 лучших супергеройских фильмов в истории кинематографа выглядят так:

Супермен, 1978 Темный рыцарь, 2008 Дэдпул, 2016 Бэтмен, 1989 Человек-паук, 2002 Мстители, общий сбор!, 2013 Стражи Галактики, 2014 Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012 Люди Икс, 2000 Железный человек, 2008 Бэтмен: Начало, 2005 Супермен 2, 1980 Чудо-женщина, 2017 Росомаха, 2013 Железный человек 2, 2010 Люди Икс: Первый класс, 2011 Бэтмен возвращается, 1992 Тор, 2011 Тор: Рагнарек, 2017 Люди Икс 2, 2003

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