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Названы лучшие сериалы первой половины 2018 года

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Герои сериалов Атланта, Чемпионы, Призрачная башня и Рассказ служанки
© FX; NBC; Hulu / Time

Герои сериалов Атланта, Чемпионы, Призрачная башня и Рассказ служанки

Критики журнала Time составили список лучших телесериалов, вышедших в первой половине 2018 года.

В перечень телесериалов, которые действительно стоят внимания зрителей, попали британско-американский мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли Патрик Мэлроуз, второй сезон антиутопии Рассказ служанки и документальная сага Дикая-дикая страна о жизни коммуны Раджнишпурам в США.

 

Также достойными сериалами первого полугодия текущего года названы ситком Чемпионы, сериал Призрачная башня о событиях, которые привели к трагедии 11 сентября 2001 года, новая часть Атланты с Дональдом Гловером и триллер о наемной убийце Убивая Еву.

 

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