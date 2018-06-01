Названы лучшие сериалы первой половины 2018 года

Критики журнала Time составили список лучших телесериалов, вышедших в первой половине 2018 года.

В перечень телесериалов, которые действительно стоят внимания зрителей, попали британско-американский мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли Патрик Мэлроуз, второй сезон антиутопии Рассказ служанки и документальная сага Дикая-дикая страна о жизни коммуны Раджнишпурам в США.

Также достойными сериалами первого полугодия текущего года названы ситком Чемпионы, сериал Призрачная башня о событиях, которые привели к трагедии 11 сентября 2001 года, новая часть Атланты с Дональдом Гловером и триллер о наемной убийце Убивая Еву.

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