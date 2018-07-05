Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2018 года

Эксперты портала Vulture составили список лучших фильмов ужасов, вышедших в первой половине 2018 года. На данный момент в рейтинге 12 кинолент, но подборка будет обновляться по мере выхода новых картин.

В перечень лучших хорроров 2018 года вошли такие фильмы, как Аннигиляция с Натали Портман в главной роли, Тихое место Джона Красински, постапокалиптический триллер Бремя с Мартином Фриманом и кровавая история о женской ярости – Ад.

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Также в рейтинге оказались фильмы Паранормальное, Истории призраков, Реинкарнация, Мохоки, Мама и папа, Мон мон мон монстры!, Голодные Z и Месть.

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