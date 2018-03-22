Это фиаско. Названы худшие фильмы начала 2018 года

2018 год только начался, но кинокритики уже успели выделить худшие фильмы, вышедшие в мировой прокат.

Кинообозреватели The Telegraph Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр проанализировали картины, которые режиссеры представили в начале 2018 года и назвали те из них, которые не оправдали зрительских ожиданий.

Предлагаем ознакомиться со списком фильмов, на просмотр которых кинокритики советуют не тратить свое время.

Поезд на Париж

Пятьдесят оттенков свободы

Парадокс Кловерфилда

Винчестер

12 сильных

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