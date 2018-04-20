Названы 20 самых популярных персонажей телесериалов в 2018 году

Аналитики крупнейшей онлайн-базы телевизионных шоу TV Time представили топ-20 самых популярных в мире героев телесериалов, за которыми зрители наблюдают в текущем году.

Чтобы выяснить, какие сериальные персонажи в этом году приглянулись зрителям больше всего, TV Time провел опрос среди 12 миллионов своих пользователей со всего мира. Отметим, что в приложении TV Time к просмотру доступны 60 тысяч телевизионных шоу.

Как оказалось, немалой популярностью в мире пользуются персонажи сериалов производства Netflix. И это неудивительно, ведь этот сервис потокового мультимедиа распространен во многих странах мира и производит оригинальный контент. В рейтинг самых привлекательных телеперсонажей попали герои двух сериалов Netflix: Конец ***го мира и Бумажный дом.

Топ-20 самых популярных в мире персонажей телесериалов в 2018 выглядит так:

1. Джеймс, Конец ***го мира

2. Алисса, Конец ***го мира

3. Профессор, Бумажный дом

4. Люцифер Морнингстар, Люцифер

5. Шелдон Купер, Теория большого взрыва

6. Аннализа Китинг, Как избежать наказания за убийство

7. Чендлер Бинг, Друзья

8. Барри Аллен, Флэш

9. Элеанор Шеллстроп, В лучшем мире

10. Оливер Куин, Стрела

11. Дин Винчестер, Сверхъестественное

12. Бьерн Железнобокий, Викинги

13. Джагхед Джонс, Ривердэйл

14. Джоуи Триббиани, Друзья

15. Мередит Грей, Анатомия Грей

16. Томас Шелби, Острые козырьки

17. Токио, Бумажный дом

18. Шон Мерфи, Хороший доктор

19. Денвер, Бумажный дом

20. Шелдон Купер, Детство Шелдона

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