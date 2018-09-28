Названы 20 самых кассовых актеров в истории кино

Киноиндустрия развивается очень стремительно, некоторые фильмы собирают в мировом прокате более миллиарда долларов. Но кто те актеры, которые зарабатывают благодаря своей мастерской игре больше всего?
Эксперты портала Digital Spy представили рейтинг самых кассовых актеров в истории кинематографа. В звездную двадцатку вошли актеры, фильмы с участием которых достигли небывалого успеха.
Список основан исключительно на кассовых сборах в США и включает суммарный заработок актера, количество фильмов, в которых он снялся, и название самой прибыльной картины.
Топ-20 самых кассовых актеров всех времен:
20. Дуэйн Джонсон
Всего: 3,379 миллиарда долларов
Количество фильмов: 29
Самый кассовый фильм: Джуманджи: Зов джунглей
19. Гэри Олдман
Всего: 3,434 миллиарда долларов
Количество фильмов: 41
Самый кассовый фильм: Темный рыцарь
18. Майкл Кейн
Всего: 3,440 миллиарда долларов
Количество фильмов: 60
Самый кассовый фильм: Темный рыцарь
17. Вин Дизель
Всего: 3,493 миллиарда долларов
Количество фильмов: 23
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
16. Дон Чидл
Всего: 3,564 миллиарда долларов
Количество фильмов: 35
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
15. Брэдли Купер
Всего: 3,626 миллиарда долларов
Количество фильмов: 27
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
14. Иэн МакКеллен
Всего 3,654 миллиарда долларов
Количество фильмов: 32
Самый кассовый фильм: Красавица и Чудовище
13. Джонни Депп
Всего: 3,687 миллиарда долларов
Количество фильмов: 48
Самый кассовый фильм: Пираты Карибского моря: Месть Салазара
12. Идрис Эльба
Всего: 3,688 миллиарда долларов
Количество фильмов: 32
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
11. Стэнли Туччи
Всего: 3,776 миллиарда долларов
Количество фильмов: 55
Самый кассовый фильм: Красавица и Чудовище
10. Эдди Мерфи
Всего: 3,811 миллиарда долларов
Количество фильмов: 39
Самый кассовый фильм: Шрек 2
9. Том Круз
Всего: 3,996 миллиарда долларов
Количество фильмов: 40
Самый кассовый фильм: Война миров
8. Энтони Дэниэлс
Всего: 4,041 миллиарда долларов
Количество фильмов: 9
Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы
7. Энди Серкис
Всего: 4,358 миллиарда долларов
Количество фильмов: 26
Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы
6. Скарлетт Йоханссон
Всего: 4,386 миллиарда долларов
Количество фильмов: 42
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
5. Морган Фриман
Всего: 4,522 миллиарда долларов
Количество фильмов: 63
Самый кассовый фильм: Темный рыцарь
4. Том Хэнкс
Всего: 4,606 миллиарда долларов
Количество фильмов: 48
Самый кассовый фильм: История игрушек 3
3. Роберт Дауни-младший
Всего: 4,960 миллиарда долларов
Количество фильмов: 55
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
2. Харрисон Форд
Всего: 4,964 миллиарда долларов
Количество фильмов: 42
Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы
1. Сэмюэл Л. Джексон
Всего: 5,756 миллиарда долларов
Количество фильмов: 74
Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности
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