Назови меня своим именем и Медведь Бригсби. Что смотреть на мини-фестивале кино, не попавшего в прокат

14-19 февраля в Киеве пройдет мини-фестиваль спецпоказов лучших фильмов 2017 года, которые так и не попали в наш кинопрокат - Невидане.

Показы устраивают кинофестиваль Молодость и дистрибьюторская компания B&H. Сеансы будут проходить в кинотеатре Киев.

В рамках программы Невидане зрители смогут увидеть ленты, получившие признание на Берлинском кинофестивале и американском фестивале независимого кино Sundance, получили награды критиков, номинации на Золотой глобус и Оскар, но не дошедшие до украинского зрителя.

НВ STYLE рассказывает о фильмах, которые не стоит пропустить на мини-фестивале Невидане:

Назови меня своим именем

Режиссер: Лука Гуаданьино

Романтический рассказ об истории любви 17-летнего юноши и 24-летнего молодого ученого, которая разворачивается на фоне итальянских пейзажей, стал хитом фестиваля Молодость. Пролог осенью 2017 года. Лента претендует на Оскар в номинации Лучший фильм.

Роман Дж. Израэл, адвокат

Режиссер: Дэн Гилрой

Юридическая драма об адвокате Романе Израэле, которому приходится взять на себя управление крупной фирмой после сердечного приступа босса. В результате Израэль узнает о тайных делах своей компании. Роль Дензела Вашингтона принесла ему номинацию на Оскар за Лучшую мужскую роль.

Медведь Бригсби

Режиссер: Дэйв Маккэри

Мировая премьера состоялась на кинофестивале Сандэнс. Американская комедия-драма рассказывает о 25-летнем Джеймсе Поупе, который живет со своими родителями в изоляции от всего мира. Ежедневно он смотрит любимую телепередачу о медведе Бригсби, его комната заполнена кассетами с шоу и всевозможными фигурками любимого героя. Но однажды он оказывается в совершенно незнакомом месте в окружении чужих людей.

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