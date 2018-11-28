Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) назвал лучший фильм 2018 года. Им стала картина Зеленая книга режиссера Питера Фаррелли.

Как пишет Deadline, роль в Зеленой книге также принесла победу Вигго Мортенсену, которого назвали Лучшим актером.

Брэдли Купер был назван Советом кинокритиков Лучшим режиссером за свой дебютный фильм Звезда родилась. В категории Лучшая актриса победила Леди Гага, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Купера, а Сэм Эллиот назвал Лучшим актером второго плана.

Кадр из фильма Звезда родилась

Фильм Если Бил-стрит могла бы заговорить режиссера Барри Дженкинса победил в категории Лучший сценарий и Лучшая актриса второго плана (Реджина Кинг).

Победителем в категории Лучший анимационный фильм стал мультфильм Суперсемейка 2.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала Холодная война польского режиссера Павла Павликовского, которая будет бороться в этом году за Оскар для Польши.

Кроме того, лучшими художественными фильмами 2018 года, по версии Национального совета кинокритиков США, стали Баллада Бастера Скраггса, Черная пантера, Сможете ли вы меня простить?, Дневник пастыря, Если Бил-стрит могла бы заговорить, Мэри Поппинс возвращается, Тихое место, Рома, Звезда родилась.

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