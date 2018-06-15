Натали Портман сняла фильм о вегетарианстве

Популярная актриса Натали Портман спродюсировала и озвучила документальный фильм о вегетарианстве Поедание животных (Eating Animals).

В интервью AM New York Портман рассказала, что отказалась от мяса в 9 лет, а после прочтения книги Поедание животных Сафрана Фоера отказалась от яиц и молочных продуктов, и стала веганом.

«Когда я читала книгу, я думала о молочных продуктах и яйцах: «Это не убивает животных, мы просто используем продукты, которые они вырабатывают». Когда я поняла, насколько жестоко по отношению к животным, а также к окружающей среде, так и людям, которые живут рядом с этими фермами, это действительно изменило мою жизнь», - вспоминает актриса.

Книга так повлияла на Портман, что она предложила автору экранизировать ее. Актриса выступила продюсером документалки и озвучила ее, а режиссером стал Кристофер Куинн. Фильм выходит на экраны 15 июня.

Фильм рассматривает экологические и моральные последствия промышленного сельского хозяйства, показывая посещение ферм в Айове, Канзасе и Северной Каролине.

«Когда я думаю о ферме, я думаю о траве и заборах, о ферме и коровах. Но это совсем не так. Там цементные блоки и нет земли, а животных держат вместе. И это действительно очень экстремальные условия. И экологически это самый большой загрязнитель для нашей окружающей среды», - говорит Портман.

Также актриса рассказала о питании в своей семье: «Мой муж [Бенджамин Мильпье] не веган. Он ест все. Но он определенно более сознателен, так как питается вместе со мной и смотрел этот фильм. Он очень осторожно относится к тому, откуда берет мясо и рыбу, и он всегда, если мы в ресторане, он узнает, откуда они. Я хочу, чтобы мои дети принимали собственные решения. Мой сын [Алеф, 7 лет] стал вегетарианцем и очень тверд в этом. Моя дочь [Амалия, 16 месяцев] еще слишком маленькая, чтобы принять решение».

При этом Портман добавила, что чаще ходит в заведения с веганскими позициями в меню, а не в полностью вегетарианские рестораны.