Накануне украинской премьеры. Звезды новой Лары Крофт Алисия Викандер и Дэниэл Ву рассказали о съемках в кинопроекте

Шведская актриса Алисия Викандер и американо-китайский актер Дэниэл Ву украсили обложку апрельского номера китайского Vogue, который посвящен премьере новой Лары Крофт.

Звезды нашумевшего кинопроекта Расхитительница гробниц: Лара Крофт, премьера которого состоится в Украине в этот четверг, 15 марта, снялись в совместной фотосессии, а также дали интервью о съемках в фильме.

В частности, Викандер призналась, что была польщена тем, что заменит в фильме голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая ранее исполняла роль культового персонажа компьютерных игр Лары Крофт.

«Я бы очень хотела познакомиться с ней. Она, безусловно, сделала Лару Крофт еще более культовым персонажем. Она невероятная женщина, потрясающая актриса», - заявила Викандер.

Впрочем, по словам шведской звезды, новая киноверсия Лары Крофт кардинально отличается от проекта, в котором принимала участие Джоли.

«Новый фильм сильно отличается от того, что мы видели раньше. Он основан на переиздании игры 2013 года. Здесь зрители увидят другую Лару Крофт», - добавила она.

Дэниэл Ву, исполнивший роль Лу Женя, капитана корабля, который помогает Ларе, также подтвердил, что зрителей ждет абсолютно неожиданная история:

«Это не та Лара Крофт, которую мы видели в предыдущих двух фильмах. Мы вернемся во времена, когда Лара была юной девушкой – сильной, но подавленной после пропажи своего отца», - говорит актер.

Он также добавил, что считает Викандер истинным профессионалом:

«Алисия вложила в эту роль всю свою душу. Мне кажется, для нее работа над этим проектом стала новым этапом в карьере, ведь она впервые принимала участие в съемках столь крупного боевика, где все внимание сосредоточено исключительно на ней. Когда я впервые приехал на съемочную площадку, я не узнал ее – она была другим человеком. Она была сильной, мускулистой. Мне кажется, физические перемены повлияли на нее и в эмоциональном плане. Она была твердой, как камень – в том числе, в своих решениях и в своих мыслях», - рассказал коллега актрисы.

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