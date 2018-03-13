Накануне украинской премьеры. Звезды новой Лары Крофт Алисия Викандер и Дэниэл Ву рассказали о съемках в кинопроекте

Шведская актриса Алисия Викандер и американо-китайский актер Дэниэл Ву украсили обложку апрельского номера китайского Vogue, который посвящен премьере новой Лары Крофт.
Звезды нашумевшего кинопроекта Расхитительница гробниц: Лара Крофт, премьера которого состоится в Украине в этот четверг, 15 марта, снялись в совместной фотосессии, а также дали интервью о съемках в фильме.
В частности, Викандер призналась, что была польщена тем, что заменит в фильме голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая ранее исполняла роль культового персонажа компьютерных игр Лары Крофт.
«Я бы очень хотела познакомиться с ней. Она, безусловно, сделала Лару Крофт еще более культовым персонажем. Она невероятная женщина, потрясающая актриса», - заявила Викандер.
Впрочем, по словам шведской звезды, новая киноверсия Лары Крофт кардинально отличается от проекта, в котором принимала участие Джоли.
«Новый фильм сильно отличается от того, что мы видели раньше. Он основан на переиздании игры 2013 года. Здесь зрители увидят другую Лару Крофт», - добавила она.
Дэниэл Ву, исполнивший роль Лу Женя, капитана корабля, который помогает Ларе, также подтвердил, что зрителей ждет абсолютно неожиданная история:
«Это не та Лара Крофт, которую мы видели в предыдущих двух фильмах. Мы вернемся во времена, когда Лара была юной девушкой – сильной, но подавленной после пропажи своего отца», - говорит актер.
Он также добавил, что считает Викандер истинным профессионалом:
«Алисия вложила в эту роль всю свою душу. Мне кажется, для нее работа над этим проектом стала новым этапом в карьере, ведь она впервые принимала участие в съемках столь крупного боевика, где все внимание сосредоточено исключительно на ней. Когда я впервые приехал на съемочную площадку, я не узнал ее – она была другим человеком. Она была сильной, мускулистой. Мне кажется, физические перемены повлияли на нее и в эмоциональном плане. Она была твердой, как камень – в том числе, в своих решениях и в своих мыслях», - рассказал коллега актрисы.
Смотрите также
- Мы работаем в индустрии, которая создает фантазию. Алисия Викандер рассказала о новой Ларе Крофт, шведской культуре и харрасменте в Голливуде
- Шведская Джоли. Алисия Викандер рассказала о новой Ларе Крофт и семейной жизни с Майклом Фассбендером
- Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно поженились
- Сюрреалистичный пейзаж. Алисия Викандер с художником Джеффом Кунсом в кампейне Louis Vuitton
- Голливудская естественность. Алисия Викандер снялась без макияжа в фотосете для глянца
Смотрите также
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования