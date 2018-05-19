Пылающий. Награду ФИПРЕССИ в Каннах получил фильм по рассказу Харуки Мураками

"Мой фильм - о границе между реальностью и нереальностью", сказал Ли Чхан-дон, получая награду

Сегодня стало известно, что психологический триллер Пылающий южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона по рассказу Харуки Мураками Сжечь Сарай, который был представлен в основном конкурсе Канн в этом году, получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Жюри ФИПРЕССИ, в которое в этом году вошли представители прессы из Британии, Франции, Чили, Бразилии, Бельгии и Нидерландов, отметило сложную эмоциональную работу режиссера Пылающего. "Мой фильм - о границе между реальностью и нереальностью", сказал Ли Чхан-дон, получая награду.

Картина Ли Чхан-дона - мистическая история о молодом человеке, встречающем свою подругу детства, которая вдруг просит его поосмотреть за кошкой, пока она будет путешествовать по Африке и о том, что случилось после ее возвращения из поездки.

Режиссер Ли Чхан-дон в 2003-2004 годах занимал пост министра культуры и туризма Южной Корее. Его вышедшие ранее фильмы Тайное сияние и Поэзия уже получали призы в Каннах - соответственно за лучшую женскую роль и сценарий соответственно.

Ливанская драма Капернаум Надин Лабаки получила награду Экуменического жюри, сообщает Интерфакс. Фильм рассказывает историю мальчика из многодетной семьи, которая живет за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет. В преддверие вручения главных наград фестиваля сегодня вечером критики отмечают, что у этого фильма достаточно большие шансы получить главный приз фестиваля - Золотую пальмовую ветвь.

Надин Лабаки со съемочной группой фильма Капернаум/ Фото EPA

Специального упоминания ФИПРЕСИИ удостоилась картина Черный клановец (BlacKkKlansman) Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Фильм рассказывает историю темнокожего полицейского, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 70-ых годов XX века. По мнению жюри, картина напоминает о проблеме расизма не только в США, но и во всем мире, а также отдельно отметило юмор в картине.

Напомним, что накануне жюри второй по значимости конкурсной программы Каннского кинофестиваля Особый взгляд Каннского фестиваля вручило премию за лучшую режиссуру украинскому режиссеру Сергею Лознице за фильм Донбасс.

71-ый Каннский Кинофестиваль открылся в этом году 8 мая. Председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. Ранее она неоднократно посещала Канны как актриса и продюсер, но судить фильмы своих коллег будет впервые. Всего в состав жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов.