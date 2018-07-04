На ОМКФ-2018 в этом году на большом экране покажут пять новых сериалов

Украинский психологический детектив, французский триллер, израильская драматическая комедия, бельгийская детективная головоломка и норвежская драма - в рамках секции Сериалы! ОМКФ-2018, который стартует в Одессе 13 июля, на большом экране состоятся премьеры пяти новых сериалов.

Куратором секции в этом году стал фестиваль сериалов Series Mania, сообщили НВ Style в ОМКФ.

День

Режиссеры Жиль Кулье и Дрис Вос

Бельгия

IMBD

Детективная головоломка о взятии заложников во время ограбления банка. Каждая серия - отдельный день. Зритель видит историю с позиции разных персонажей - заложников, злодеев, полицейских и спецназа.

Мама не права

Режиссер Франсуа Вель

Франция

IMBD

Этот сериал - экранизация романа Мишель Бюсси, одной из самых популярных современных французских авторов. В центре сюжета капитан полиции, детектив Марианна Аубрис. Она узнает от школьного психолога об истории маленького мальчика, мать которого якобы неродная. Детектив занята расследованием ограбления, которое произошло несколько месяцев назад. Должна ли она верить ребенку?

На спектре

Режиссер Юваль Шафферман

Израиль

Драматическая комедия о жизни трех молодых людей с аутизмом, которые проживают вместе и ежедневно пытаются найти баланс в жизни.

Нефтяной фонд

Режиссер Гаралд Зварт

Норвегия

Wildbunch.eu

Это блистательная, амбициозная и острая драма о мире больших финансов. Главный герой Грепп, финансовый гений и, по мнению некоторых влиятельных бизнесменов, он ставит под угрозу экономическую и моральную стабильность своей страны. Удастся ли ему сохранить статус золотого мальчика? Зварт ранее снял такие фильмы: Агент Коди Бенкс и Розовая пантера-2.

Кто ты?

Режиссер Анатолий Матешко

Украина

Анатолий Матешко/ Фото Виталий Головин, Delo.ua

Психологический детектив, где в центре истории – психотерапевт Инга Штефан, которая после череды загадочных смертей некоторых пациентов и исчезновения жениха, начинает сотрудничество с отделом расследований особо тяжелых преступлений.

Секция Сериалы! в этом году будет представлена на ОМКФ уже в третий раз. 13 июня Одесский кинофестиваль объявил Международную и Национальную конкурсные программы. ОМКФ-2018, девятый по счету, пройдет в Одессе с 13 до 21 июля.

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