На Каннском фестивале покажут документальный фильм о Папе Римском

На Каннском кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая, будет показан документальный фильм Вима Вендерса Папа Франциск - человек своего слова.
Фильм снят Ватиканским Телецентром и кинокомпанией Focus Features, передает УНИАН.
В каритне показаны идеи и послания Папы Франциска, его работа над реформами, содержит ответы понтифика на главные глобальные вызовы современного мира.
Ранее сообщалось, что психологический триллер Все знают оскароносного режиссера Асгара Фархади откроет 71-й Канский международный кинофестиваль.
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