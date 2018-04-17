На Каннском фестивале покажут документальный фильм о Папе Римском

Картина покажет идеи и взгляд на мир понтифика

На Каннском кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая, будет показан документальный фильм Вима Вендерса Папа Франциск - человек своего слова.

Фильм снят Ватиканским Телецентром и кинокомпанией Focus Features, передает УНИАН.

В каритне показаны идеи и послания Папы Франциска, его работа над реформами, содержит ответы понтифика на главные глобальные вызовы современного мира.

Ранее сообщалось, что психологический триллер Все знают оскароносного режиссера Асгара Фархади откроет 71-й Канский международный кинофестиваль.