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На Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера украинского фильма

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Премьера на Берлинале
Фото: Kate Tarabukina / Facebook

Премьера на Берлинале

20 февраля на Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма украинского режиссера Марыси Никитюк Когда падают деревья.

Картину показывали в рамках конкурсной программы Панорама. В целом работу Никитюк на Берлинале продемонстрируют пять раз, еще два закрытых показа состоятся для закрытого профессионального сообщества.

 

Фото: Philip Illienko / Facebook

Главные роли в фильме украинского-польско-македонского производства исполнили Анастасия Пустовит, София Халаимова, Максим Самчук и другие. Общий бюджет составил около 22 млн грн.

Работа Никитюк претендует на Награду за лучший дебют, Награду зрительского голосования Panorama, приз жюри FIPRESCI, награду CICAE Art Cinema, премию Мир кино, премию Хайнера Карова, приз Экуменического жюри и от Label Europa Cinemas.

Фильм Коли падають дерева рассказывает историю 5-летней Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама.

 

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