На Аллее славы появилась звезда Марка Хэмилла, наиболее известного по роли Люка Скайвокера

В пятницу, 9 марта, на Аллее славы в Лос-Анджеле прошло открытия звезды актера Марка Хэмилла, наиболее известного по роли Люка Скайвокера в Звездных войнах.

Во время церемонии открытия актера сопровождали Гаррисон Форд, Джордж Лукас, робот R2-D2 и штурмовики из Звездных воен, передает Global News.

"У меня нет слов. Тяжело выразить свою благодарность, радость и возбужденность от признания подобного рода. Последний раз слова настолько застрявали в горле во время выхода фильма Пробуждение силы", - заявил Хэмилл.

Ранее сообщалось, что компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам.