Мы все облажались. Кейт Бланшетт эмоционально выступила на лос-анджелесской премии BAFTA

На американской версии британской премии BAFTA - BAFTA-LA, прошедшей в Беверли Хиллз (Лос-Анджелес), популярная актриса Кейт Бланшетт заговорила о нынешних, вызывающих разногласия временах.

BAFTA-LA отметила заслуги Бланшетт, а также ее коллег Джима Керри, Эмили Кларк, Стива Маккуина, Дэмиена Льюиса и президента Marvel Studios Кевина Фейджа, сообщает Hollywood Reporter.

Получая награду, названную в честь Стэнли Кубрика, актриса заявила: «Непримиримую, гибкую природу его воображения я нахожу такой вдохновляющей, особенно в эти времена редуктивной простоты и опасной буквальности».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA LA (@baftala) 26 Окт 2018 в 9:47 PDT

«Черное, белое, синее, красное - когда мы уже признаем, что мы все разные, примем различия и просто будем двигаться вперед? Мы должны признать, что мы все облажались, и всем нам нужно прощение. ... Повернитесь и обнимите человека рядом с вами», - добавила оскароносная актриса, а присутствующие прислушались к ее словам и начали обнимать друг друга.

Бланшетт получила награду из рук продюсера фильма Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Кэтлин Кеннеди. «Я действительно надеюсь, что в будущем кто-то вроде меня будет стоять здесь и получать премию Кэтлин Кеннеди», - сказала актриса и посвятила свою победу своей коллеге и другу, продюсеру Эллисон Шармур, которая умерла от рака легких в январе.

Кроме того, эмоциональную речь с политическим окрасом провозгласил и Джим Керри, который получил награду имени Чарли Чаплина. «Я рад, что она не пришла по почте, - пошутил Керри, намекая на недавнюю рассылку известным людям США бомб. - Да, больше нет пакетов, которые доставляли бы в мой дом в великой Америке, созданной за последние пару лет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA LA (@baftala) 26 Окт 2018 в 9:34 PDT

«Не сомневайтесь, эти террористы были ободрены и вдохновлены ненавистными высказываниями Дональда Трампа, - добавил Керри. - Если вы не видите явной угрозы влияния этого человека сейчас, тогда вы являетесь ее частью».

BAFTA-LA – премия, которую с 1989 года вручает основанный в Лос-Анджелесе филиал Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA LA (@baftala) 26 Окт 2018 в 9:24 PDT

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