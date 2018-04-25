Мстители: Война бесконечности и Логово монстра. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых новая картина в киновселенной Marvel и психологический триллер о двух грабителях.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов, Мстители: Война бесконечности, Проект Флорида, Логово монстра и По(друг)а.

Приятного просмотра!

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF). С 25 апреля

Один из главных киносмотров страны и главный киносмотр в области короткометражного кино стартует в седьмой раз с 25 апреля с базой в столичном кинотеатре Украина. В фестивальном лайнапе поместилось более 30 различных программ.

Ключевыми являются международный и национальный конкурсы. Кроме них, зрителям покажут: Фестивальные хиты, название говорит само за себя, European Short Awards, где покажут тщательно отобранные фильмы, достойные премии Европейской киноакадемии, Фокусы фестиваля, в рамках которых зрителей познакомят как с каннским Двухнедельником режиссеров, так и с китайскими работами и фильмами на актуальные, общемировые темы.

Плюс – традиционные Late Night Tales c лентами про секс, сексуальную идентичность и разнообразие и отдельным хоррор блоком, что вдвойне приятно. Плюс – программа Смех и слезы, демонстрирующая разный подход к юмору, и Анимация, как экспериментальная, так и чуть более привычная.

Что всегда было приятно в коротком метре – это возможность показать и, соответственно, посмотреть за небольшой промежуток времени много историй, рассказанных на разный манер и зачастую с полетом творческой мысли недоступной полнометражному кино. В основном, из-за бюджетных соображений. Каждый здесь найдет что-то свое.

Мстители: Война бесконечности. Энтони и Джо Руссо. С 26 апреля

Фильм, к которому Marvel шли десять лет. Начиная с первого Железного человека. Если описать сюжет в двух словах, то здесь все столкнутся со всеми в битве вселенского масштаба. Раскол между мстителями, обозначившийся в фильме Капитан Америка: Гражданская война, никуда не делся, но отошел на второй план, поскольку на первый вышло вторжение Таноса. Выживут не все.

Перечислять количество известных актеров, сыгравших в новых Мстителях, очень долго. Достаточно сказать, что появятся более или менее все, кто участвовал в предыдущих картинах. Режиссерами стали братья Руссо, прочно освоившиеся во вселенной Marvel еще с фильма Первый мститель: Другая война.

Проект Флорида. Шон Бэйкер. С 26 апреля

Главный американский инди-хит прошлого года. Уиллем Дефо играет Бобби Хикса, менеджера мотеля The Magic Castle. Несмотря на сказочное название, мотель этот – пристанище для наркоманов, бедняков, людей, которые не смогли зацепиться в жизни. Среди них выделяется Муни. Во-первых, ей шесть лет. Во-вторых, она самостоятельная и целеустремленная. В-третьих, Муни очень хочет попасть в находящийся неподалеку Диснейленд.

Уиллем Дефо чуть не получил за свою роль премию Оскар в номинации за лучшую мужскую роль второго плана. Режиссер и соавтор сценария фильма Шон Бэйкер прославился в узких кругах своей предыдущей картиной - трагикомедией Мандарин. Кроме Дефо, в его фильме сыграли: Бруклин Принс, Бриа Винайте, Калеб Лэндри Джонс и другие.

Логово монстра. Дин Девлин. С 26 апреля

Дэвид Теннант опять в роли чудовищного маньяка. По сюжету два оболтуса, Шон и Дерек, грабят квартиры клиентов дорогого ресторана. Схема проста: оба работают парковщиками машин при заведении. Клиенты приезжают, отдают одному из них ключи и вместе с ними пару часов форы. Второй «на стреме». Все идет хорошо, пока Шон не пытается ограбить дом Кейла. В одной из комнат он находит прикованную цепями девушку. Вместо того, чтобы освободить ее, парень звонит в полицию. Объяснить, что он делал в чужом доме довольно тяжело. Маньяк заметает следы и начинает охоту за свидетелями.

Для продюсера Дина Девлина Логово монстра – второй режиссерский проект. Первым был прошлогодний Геошторм. В прошлом он много сотрудничал с Роландом Эммерихом (Годзилла, День независимости). В главных ролях, кроме Теннанта, сыграли: Роберт Шиэн, Лиза Бреннер, Карлито Оливеро и другие.

По(друг)а. Виктор Сен-Макари. С 26 апреля

Французская комедия про возможность дружбы между парнем и девушкой. Тяжело переживающий очередное расставание Винсент сгоряча клянется никогда больше не влюбляться. Поставив на своей личной жизни крест, парень решает снять квартиру вместе со своей подругой Нефели. Они просто делят жилплощадь и хорошо проводят время. Никакого секса. Никаких обязательств. Все идет хорошо, пока в супермаркете Винсент буквально не натыкается на Джулию. Это событие проверит на прочность его клятву и дружбу с Нефели.

Для режиссера Сен-Макари По(друг)а – дебют в полнометражном кино. Как это часто бывает в таких случаях, фильм основан на истории из его собственной жизни. В главных ролях: Вильям Лебхил, Марго Бансийон, Камилль Раза и другие.

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