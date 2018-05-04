Моя прекрасная леди. Пять незабываемых ролей Одри Хепберн

Кадр из фильма Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры

4 мая 1929 года родилась культовая британская актриса кино и театра Одри Хепберн.

Одри Хепберн родилась в Бельгии, а после развода родителей переехала с матерью в Нидерланды. На юность будущей кинодивы выпали тяжелые годы Второй мировой войны и немецкой оккупации. Тогда Хепберн пережила голод и холод, а в целях безопасности ей даже приходилось скрывать свое настоящее имя.

После окончания войны Одри Хепберн стала брала уроки балета и танца, затем начала играть в театральных постановках и постепенно приблизилась к кино. Свою первую роль актриса сыграла в 1948 году в фильме Голландский за семь уроков. После этого карьера Хепберн пошла вверх.

Сегодня Одри Хепберн исполнилось бы 89 лет, однако талантливая и любимая многими актриса ушла из жизни зимой 1993 года. В честь дня рождения Одри Хепберн НВ Style вспоминает пять ярких и знаковых ролей голливудской красавицы.

Римские каникулы

(мелодрама, комедия, 1953)

Римские каникулы — это первый американский фильм, полностью снятый в Италии. И хотя киностудия настаивала на том, чтобы картину снимали в Голливуде, режиссер добился того, чтобы съемки проходили в Риме.

По сюжету фильма в итальянскую столицу с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Героиня должна проводить приемы, посещать фабрики и давать интервью. Но это настолько скучно, что однажды девчонка сбегает из дворца на улицу. Случай сталкивает Анну с журналистом Джо Брэдли, который утром по заданию редакции должен быть на пресс-конференции у принцессы, которую никогда не видел.

Благодаря этому фильму в 1954 году Одри Хепберн получила Оскар за лучшую женскую роль.

Забавная мордашка

(мюзикл, мелодрама, комедия, 1957)

Потрясающий мюзикл Фреда Астера Забавная мордашка считается одним из лучших в 50-е годы. В поисках нового лица для обложки гламурного журнала фотограф Дик Эйвери находит продавщицу книжного магазина Джоанну. Девушка соглашается на аватюрное предложение и едет в Париж.

Завтрак у Тиффани

(драма, мелодрама, комедия, 1961)

Поначалу на роль Холли Голайтли претендовала Мэрилин Монро, однако утвердили Одри Хепберн. В фильме показан суетливый и полный движения Нью-Йорк, в котором живет эксцентричная и очаровательная Холли. Девушка ищет богатого жениха, но однажды встречает простого писателя Пола.

Моя прекрасная леди

(мюзикл, драма, мелодрама, 1964)

Профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет из безграмотной простушки, уличной цветочницы Элизы сделать настоящую леди с правильной речью и высокосветскими манерами. Постепенно Золушка превращается в принцессу, а убежденный холостяк - во влюбленного. Фильм наполнен живым юмором и множеством забавных ситуаций.

Как украсть миллион

(мелодрама, комедия, криминал, 1966)

Комедийный фильм-ограбление, действия которого развиваются в Париже. Молодая дочь миллионера, втайне создающего подделки известных произведений искусства, вместе с преступником должны выкрасть с музейной выставки один из «шедевров» отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения.

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