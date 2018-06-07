Мои фильмы - это мои линии лица. Пять картин Киры Муратовой, которые стоит посмотреть каждому

6 июня мир потерял известного украинского режиссера, сценариста и актрису Киру Муратову. Кинематографист умерла на 84-м году жизни.

Объявив о завершении своей карьеры в кино, последние годы Кира Муратова жила в Одессе со своим мужем, художником и сценаристом Евгением Голубенко.

"Мои фильмы – это мои линии лица, мои страсти, мои страхи", – говорила Кира Муратова. Она не снимала простых, "легких" фильмов. Картины режиссера могут показаться странными, чудаковатыми, но они всегда заставляют задуматься и остаются глубоко в сердце.

В творческом активе Муратовой – десятки достойных фильмов, и сегодня мы вспоминаем лучшие из них.

Короткие встречи, 1967

Одна из первых работ Киры Муратовой. В мелодраме Короткие встречи главные роли сыграли сама Муратова, Нина Русланова и Владимир Высоцкий. По сюжету геолога-гитариста Максима любят две женщины: его супруга Валентина Ивановна и простая работница в чайной Надя. Герой не может выбрать между двумя девушками.

Долгие проводы, 1971

Мать-одиночка Евгения Васильевна долгое время была занята лишь сыном Сашей. Когда сын подрос, у нее появилось время и на личную жизнь, за ней стал ухаживать Николай Сергеевич. После летнего отдыха в гостях у отца мама замечает, что ребенок изменился. Женщина понимает, что Саша хочет уехать жить к отцу, но не знает, как его отпустить. Не понимая, как ей поступить, мать разрушает свои отношения с сыном.

Астенический синдром, 1989

Эта драматическая картина состоит из двух вроде бы никак не связанных новелл.

В первой новелле женщина, недавно похоронившая своего мужа и находящаяся в состоянии постоянной депрессии (а иногда и прямой агрессии), сталкивается с такими же, как она, людьми, находящимися на грани нервного истощения.

Герой второй новеллы – школьный учитель. В результате пережитых личных и служебных неприятностей у него появляется астенический синдром – он засыпает в самых неподходящих ситуациях. Он попадает в больницу для душевнобольных и понимает, что вокруг него люди, которые ничуть не безумнее простых прохожих на улице. Выйдя спустя какое-то время на свободу, учитель засыпает в метро, и пустой вагон увозит спящего в темный тоннель.

Три истории, 1997

Фильм Три истории состоит из трех новелл, в основе сюжета которых – криминальные преступления, которые не имеют обычных логических мотивов. Убийцами в каждом случае становятся люди, на первый взгляд совершенно на это не способные.

В первой истории скромный служащий Тихoмиров убивает свою соседку, которая мешает ему жить. Во второй – служащая больницы Офа мстит своей матери, которая много лет назад отказалась от нее, а в третьей – маленькая девочка приносит соседскому дедушке стакан воды с ядом, зная, что после его смерти им с мамой достанется его комната.

Настройщик, 2004

Главный герой этой мелодрамы – настройщик роялей Андрюша. Он влюблен в прекрасную девушку Лину, которая отвечает ему взаимностью. Но он беден, а его избранница – избалованная дочка богатых родителей. Чтобы соответствовать идеалам девушки, Андрей решает переступить черту и пойти на предательство, воровство и даже убийство.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram