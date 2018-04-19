Мировая премьера фильма Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы состоится в Каннах

Мировая премьера нового фильма режиссера Сергея Лозницы Донбасс пройдет на 71-м Каннском фестивале. Лента станет фильмом открытия официальной программы Особый взгляд.

Сценарий фильма основан на документальных материалах. Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

Сценарист и режиссер Лозница рассказывает о событиях на востоке Украины. В центре его внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи. Создатели говорят, Донбасс - антивоенная лента, герои которой - жертвы обстоятельств.

"Я счастлив, что смогу поделиться фильмом с требовательной, опытной и чувствительной публикой - жюри и зрителями Каннского фестиваля. Для меня очень важно обратить внимание творцов и политиков на проблему Донбасса. Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом. О каждом из нас - сегодня", - говорит режиссер.

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Фильм Донбасс создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей 8 конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В ролях снялись Тамара Яценко, Людмила Смородина, Олеся Жураковская, Борис Каморзин, Торстен Мертен, Сергей Руськин, Петр Панчук, Ирина Плесняева, Жанна Лубгане, Вадим Добувский, Александр Замураева, Георгий Делиев, Валериу Андрюце, Константин Итунин, Валерий Антонюк, Нина Антонова, Наталья Бузко, Сергей Колесов, Светлана Колесова, Сергей Смеян.

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Сергей Лозница является одним из самых известных в мире украинских режиссеров. Его фильм Счастье мое (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы - Майдан (2014) и Кроткая (2017).

71-й Каннский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.

Особый взгляд - конкурсная программа Каннского фестиваля. Ее призерами становились Вим Вендерс, Ким Ки Дук, Йоргос Лантимос.

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