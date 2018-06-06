Мир Юрского периода 2 и Миссис Хайд. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых вторая часть Мира юрского периода и фантастическая комедия с Изабель Юппер.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Мир Юрского периода 2, Миссис Хайд и Земля: Один потрясающий день.

Приятного просмотра!

Мир Юрского периода 2. Хуан Антонио Байона. С 7 июня

Вторая, а на самом деле пятая часть франшизы, начавшейся в 1993 году. После окончания предыдущего фильма прошло 4 года. На брошенном в спешке людьми острове динозавров проснулся вулкан. Анонимный инвестор решил спасти возрожденных ящеров от второго вымирания. Участниками оперативной группы стали наши знакомые из прошлого фильма: бихевиорист Оуэн и топ-менеджер Клэр. Им поручено помочь в выслеживании динозавров, а конкретнее одного велоцираптора по имени Блу. Она последняя в своем роде. Вскоре выясняется, что цели у заказчиков операции далеко не такие гуманистические, как казалось ранее.

Режиссер Хуан Антонио Байона – постановщик хоррора Приют, фильма-катастрофы Невозможное и пугающей драмы Голос монстра должен был работать и над предыдущей картиной серии – Мир Юрского периода 1, но тогда не сложилось. Зато получилось сейчас. В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеймс Кромвелл и другие.

Миссис Хайд. Серж Бозон. С 7 июня

Эксцентричная фантастическая комедия с Изабель Юппер в главной роли. Последняя играет учительницу мадам Жекиль, которую не уважают, не слушают, не воспринимают все вокруг, в частности ее ученики. В результате несчастного случая (в Жекиль попадает молния) она становится неуправляемой, непредсказуемой, смелой и энергичной дамой средних лет. Жизнь круто меняется: ученики начинают если не уважать, то как минимум бояться, плюс – появляется любовник. Однако, куда приведет мадам Жекиль ее подкорректированная личность? Большой вопрос.

Перед нами новая и несколько неожиданная экранизация повести Роберта Льюиса Стивенсона Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Теперь вместо мистера – миссис, а действие перенесено во французские спальный район. Кроме Юппер, в картине сыграли: Ромен Дюрас, Хосе Гарсия и другие.

Земля: Один потрясающий день. Питер Уэббер, Фань Лисинь, Ричард Дэйл. С 7 июня

Документальная картина от BBC Earth Films – чуть ли не главных в мире специалистов по дикой природе. Как и следует из названия, фильм, подчиняясь движению Солнца, проследит за жизнью на нашей планете в течение одного дня. Охватив Африку и побережье Огненной Земли, океанические глубины, пустыни и джунгли, картина расскажет о том, сколько интересного происходит в мире природы, насколько она разнообразна и в то же время хрупка.

Съемки фильма длились 142 дня, на монтаж ушло 3 года. В ленте показано 38 видов животных, в том числе уникальные кадры диких панд, ради съемок которых группе пришлось переодеться в костюмы этих черно-белых медведей. Увидеть все это на большом экране кинотеатра – редкое удовольствие.

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