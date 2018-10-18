Мифология хаоса. Рецензия на фильм Сергея Лозницы: Донбасс

В украинский прокат выходит лента Донбасс – четвертая художественная работа режиссера Сергея Лозницы. Если сравнивать с тремя предыдущими, то Донбасс своей структурой и механикой написания сценария слегка напоминает художественный дебют Лозницы – трагическое роуд-муви Счастье мое.

Здесь тоже все микросюжеты, которые и составляют фильм, основаны на реальных историях. Да и взгляд режиссера на все происходящее отстраненно трагический, хоть то тут, то там нервный смешок вырваться у зрителя и может.

Фильм участвовал в Особом взгляде Каннского кинофестиваля, где умение Лозницы ловко дирижировать большим количеством сюжетов оценили наградой за лучшую режиссуру.

1. Сюжет

Не сюжет, а сюжеты. Чертова дюжина историй рассказываются одна за другой, если и пересекаясь, то по касательной. Глобальное пересечение здесь все-таки одно – Донбасс, ощетинившийся своим и чужим оружием между Украиной и чем-то еще неизведанным и страшным.

2. Сценарий и драматургия

Работающий как совершенный механизм фильм легко заподозрить в необъективности: действительно, Лозница показывает сторону условных повстанцев и его камера практически не пересекает украинские блокпосты. Истории здесь хоть и разные, от кражи пайков до вымогательства денег, от прячущихся под землей людей до массовых убийств, но объединяет их одно – кошмар войны, несправедливости, глупости, жестокости.

Но это только первый поверхностный взгляд – ловушка, в которую может попасть загипнотизированный пляской абсурда зритель. Лозница же открывает окошко в ад, который пришел на смену порядку. Всегда считавшаяся специфической территория за считанные месяцы распрощалась с социальным и окунулась в анархию, где, несмотря на наличие вроде как командиров, всем правят жестокий случай и разбой. Путь от порядка к анархии был пройден очень быстро. Это важно помнить.

Лозница не спотыкается ни разу, поддерживает темп и четкую структуру фильма. Все это в итоге складывается в своеобразную карту хаоса, где каждый шаг может стать последним. Безропотные, как всегда стремящиеся к покою мирные жители, полусумасшедшие пассионарии, подозрительно профессиональные солдаты, актеры для российского ТВ – Лозница проходится по всем обязательным участникам гибридной войны, но не скатывается в документальность, в новостные сводки. Режиссер оставаясь на стороне художественного кино, создает пост-украинскую мифологию региона.

3. Картинка и актеры

Гармоничная, бесшовная подача объединяет все действующие лица в единый хор, который против своей воли раскрывает свои тайны. Укаждого здесь свое место и время вступления. Будь то гордая пожилая женщина в бомбоубежище или ее истеричная, быковатая дочь, сыто чувствующая себя при новой власти – каждый эпизодик фильма запоминается благодаря правильному кастингу и четкой прорисовке персонажей.

Выбранное время года – зима-ранняя весна, служит отличным задником: грязь, снег, слякоть, холод, отсутствие зелени добавляют драматизма. Да и начиналось все не в очень приятное время года и не только на Донбассе. Второй Майдан случился поздней осенью, продолжился зимой, четко привязав начало войны к холоду.

Главный оператор румынской Новой волны и любимый оператор Лозницы – Олег Муту уверенно фиксирует реальность, рисуя большую картину, состоящую из лиц, характеров, людей, в несчастья или ужасные поступки которых веришь.

Документалист по условно первому образованию (прославился режиссер именно своими неигровыми работами) Лозница вдохновляется не репортажной съемкой, а кустарными видео, снятыми очевидцами на свои мобильные телефоны. Что совсем размывает дистанцию между участниками печальных событий и зрителем.

9/10 – вердикт НВ

Фильм Донбасс – безусловно документ эпохи. У нас через много лет в том числе по нему будут вспоминать события прошлого. Вспоминать не только определенные факты: по ним есть более достоверные документальные источники, но и то насколько тонка пленка между порядком и адом на земле, где босхинаского вида черти трансформируют реальность под себя.

Донбасс

Военная драма

2018 год

Украина, ФРГ, Франция, Румыния, Нидерланды

Режиссер – Сергей Лозница

В главных ролях: Тамара Яценко, Олеся Жураковская, Георгий Делиев, Нина Антонова, Виктор Алдошин, Наталья Бузько и другие.

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