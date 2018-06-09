Международный день друзей. Пять лучших фильмов о настоящей дружбе

Сегодня, 9 июня, в мире отмечают Международный день друзей.

Этот праздник установлен для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств, мы позвонили старым-добрым друзьям и напомнили им, как они для нас важны и ценны.

Надеемся, что у вас есть люди, на которых можно положиться и которые никогда не подведут. Их может быть немного, а может это только один лучший и верный друг. Главное – чтобы этот человек был близким по духу.

Поздравьте своих друзей и предложите собраться шумной компанией, чтобы поделиться хорошими новостями и вспомнить приятные и яркие моменты, пережитые вместе.

В День друзей НВ STYLE представляет подборку из пяти увлекательных, смешных и трогательных фильмов о настоящей дружбе.

1+1 / Неприкасаемые

(трагикомедия, 2011)

Очень искренний, душевный и теплый фильм о настоящей дружбе, основанный на реальных событиях. Картина рассказывает об успешном аристократе Филиппе, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и наминает в качестве помощника чернокожего бывшего преступника Дрисса. У последнего совершенно нет никаких манер, да и работать он не хочет. Но между столь разными людьми завязывается крепкая дружба, которая меняет жизнь обоих.

Достучаться до небес

(трагикомедия, драма, 1997)

Двое молодых, но смертельно больных людей оказываются в больнице в одной палате. Случайно парни находят текилу, распивают ее и выясняют, что один из них никогда не видел моря. С этого начинается побег и удивительное последнее приключение героев.

Леон

(драма, криминальный боевик, 1994)

Эта картина режиссера Люка Бессона уже стала культовой. История дружбы наемного убийцы и девочки-подростка из неблагополучной семьи навсегда останется в сердцах многих зрителей. По сюжету фильма профессиональный киллер Леон живет уединённой жизнью и выполняет заказы от мафиозо по имени Тони. Но однажды он встречается девочку Матильду и становится для нее и лучшим другом, и отцом.

Хатико: Самый верный друг

(драма, 2009)

Настоящая дружба возможна не только между людьми, но и между человеком и животным. Картина Хатико – одновременно и трогательное, и глубоко печальное кино о том, что никто в этом мире не будет так преданно и бескорыстно любить и ждать человека, как собака. Пересматривая фильм, невозможно сдерживать слезы.

Один день

(мелодрама, 2011)

Один день – это история крепкой дружбы двух молодых выпускников Декстера и Эммы, которая может перерасти в нечто большее, но в течение более 20 лет так и остается дружбой. У каждого своя судьба, своя работа и семья, но ни Эмма, ни Декстер не чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Но в один день они все-таки признаются друг другу в любви, однако спустя два года Эмма погибает. Фильм показывает зрителю, что даже память о лучшем друге помогает человеку продолжать жить, любить и двигаться дальше.

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