Международный день бармена. Пять сериалов, действия которых происходят в баре

Кадр из сериала Как я встретил вашу маму

Сегодня, 6 февраля, свой профессиональный праздник отмечают бармены всего мира. Представителям профессии, которая требует знаний из совершенно разных областей – к примеру, психологии, миксологии и, как нам кажется, алхимии, - посвящено множество песен, книг и фильмов.

НВ STYLE предлагает вспомнить пять сериалов, события в которых происходят у барной стойки.

Как я встретил вашу маму

Американский комедийный телесериал, в основе сюжета которого - рассказ одного из главных героев Теда Мосби, который в 2030 году описывает своим детям события своей жизни, происходившие в Нью-Йорке 2000-х годов. Главные герои популярного сериала проводят много времени в баре McLaren’s. Самое интересное, что прототип бара на самом деле существует в Нью-Йорке.

Бесстыдники

Американская адаптация популярного британского сериала рассказывает о семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана, у которого шестеро детей. Муж подруги старшей дочери Фрэнка Кевин Болл работает барменом в баре Алиби, а позже становится его владельцем. В баре частенько пропадает папаша-алкоголик.

Американский папаша

Комедийный мультсериал, придуманный создателем сериала Гриффины Сетом Макфарлейном. Сюжет разворачивается вокруг семьи Смитов, которая состоит из четырех человек, пришельца и говорящей золотой рыбки. У пришельца по имени Роджер есть любимый бар на чердаке, который в одном из сезонов он будет вынужден продать.

В Филадельфии всегда солнечно

Сериал рассказывает о ситуациях, в которые попадают владельцы непопулярного ирландского паба в Филадельфии У Пэдди. Несмотря на позитивное название фильма, основные герои – цветник аморальных поступков и неэтичных взглядов.

Симпсоны

Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, вышедший на экраны в 1987 году. Сатирическое, злободневное изображение обычной американской семьи в привычном для нее обществе и условиях, в последнее время создатели Симпсонов откровенно высмеивают громкие политические события. Один из персонажей - Мо Сизлак – владеет баром на углу Волнат Стрит, по соседству с музыкальным магазином.

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